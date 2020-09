Das farbenfrohe Anime-Rollenspiel Genshin Impact erscheint am 28. September 2020 für PS4, PC und iOS. Fans beginnen ihr Abenteuer in der lebendigen Welt von Teyvat kostenlos. Das Action-Rollenspiel verpackt sein spaßiges Spielprinzip in ein Free2Play-Modell.

Alle Infos zu Genshin Impact

Direkt zum Release könnt ihr insgesamt 23 einzigartige spielbare Charaktere erlangen, mit denen ihr eure Reise durch die Open World von Teyvat bestreitet. Hier möchten wir euch alle Helden einmal kurz vorstellen und zeigen, was sie auszeichnet.

Genshin Impact - Alle spielbaren Charaktere



Traveller: Unser selbst erstellter Charakter in Genshin Impact. Wir haben die Wahl, ob wir ihn männlich oder weiblich gestalten wollen und kämpfen mit Schwert sowie adaptiver Element-Zugehörigkeit. Wir sind ein 5-Sterne-Held.







Amber: Die quirlige Bogenschützin meistert das Element Pyro und ist als Outrider der Knights of Favonius in Mondstadt vor allem für ihr Talent mit dem Gleiter bekannt. Amber ist eine Heldin mit 4-Sterne-Seltenheit.







Barbara: Sie ist der Star von Mondstadt und Diakonisse der Favonius Church. Barbara nutzt ihr Catalyst im Kampf ebenso geschickt, wie sie das Element Hydro beherrscht. Sie ist eine 4-Sterne-Heldin in Genshin Impact.







Bleidou: Die Kapitänin der Crux ist der Stoff, aus dem Legenden gestrickt sind. Sie ist berühmt für ihre Unnachgiebigkeit und ihre Kampfkraft. Bleidou schwingt ein Claymore-Schwert und beschwört die Macht Electro. Sie ist eine 4-Sterne-Heldin.





Bennett: Der glücklose Abenteurer Bennett ist das letzte verbliebene Mitglied seiner Abenteurergruppe. Mit einem guten Herzen, seinem Schwert und dem Element Pyro stellt er sich mutig allen Gefahren. Bennett ist ein 4-Sterne-Held.







Chongyun: Ein reisender Exorzist, der böse Geister mit seiner schieren Anwesenheit in Angst und Schrecken versetzt. Chongyun nutzt das Cryo-Element, schwingt sein Claymore und ist ein Held mit 4-Sterne-Seltenheit.







Diluc: Der reichste Bürger Mondstadts betreibt tagsüber das Weingut Dawn. Nachts aber wird er zum Darknight-Helden, der seine Stadt vor dem Bösen beschützt. Diluc nutzt das Pyro-Element und sein Claymore-Schwert. Er ist ein seltener 5-Sterne-Held in Genshin Impact.







Link zum YouTube-Inhalt



Fischl: Sie ist die Prinzessin der Verurteilung und damit Souverän des fernen Immernachtreichs. Fischl unterstützt die Abenteurergilde mit ihrem Bogen und ihrer Macht über das Electro-Element. Sie ist eine 4-Sterne-Heldin.







Jean: Als Großmeisterin der Knights of Favonius hält sie den Frieden in Mondstadt aufrecht. Sie nutzt ein Schwert, das Anemo-Element und ist eine seltene 5-Sterne-Heldin.







Kaeya: Einer der wichtigsten und verlässlichsten Ritter der Knights of Favonius. Jedoch birgt er so manches Geheimnis in sich. Keya nutzt im Kampf sein Schwert und die Beherrschung des Cryo-Elements. Er ist ein 4-Sterne-Held in Genshin Impact.





Keqing: Eine idealistische Politikerin und Patronin von Liyue, die entschiedenes Handeln langatmiger Diplomatie vorzieht. Sie nutzt ihr Schwert, beherrscht das Electro-Element und ist eine seltene 5-Sterne-Heldin.







Klee: Eine wilde und stets fröhlich aufgelegte Ritterin der Knights of Favonius. Sie verwendet im Kampf ihr Catalyst, steckt ihre Feinde mit Pyro-Flammen in Brand und ist eine mächtige 5-Sterne-Heldin.







Lisa: Eine Intellektuelle, Hexe und Bibliothekarin der Knights of Favonius, die den Wert eines guten Nickerchens zu schätzen weiß. Wenn Lisa wach ist, zaubert sie mit Catalyst und entfesselt die Macht des Elements Electro. Sie ist ein 4-Sterne-Charakter.





Mona: Eine mysteriöse junge Astrologin, die mit ihrem direkten und unverhohlenen Umgang ihre Mitmenschen oft in Staunen versetzt. Mona nutzt ein Catalyst und das Hydro-Element, um ihre Gegner in die Schranken zu weisen. Sie ist eine seltene 5-Sterne-Heldin.





Ningguang: Besitzerin der Jadekammer über Liyue und reichste Geschäftsfrau von ganz Teyvat. Ningguang nutzt ihren Einfluss, ihr Catalyst und das Element Geo, um immer zu bekommen, was sie will. Sie ist eine 4-Sterne-Heldin.





Link zum YouTube-Inhalt



Noelle: Das Dienstmädchen der Knights of Favonius träumte immer davon, selbst eine Ritterin zu werden. Bei diesem Traum unterstützt sie ihr Claymore-Schwert und ihre Macht über das Geo-Element. Noelle ist eine 4-Sterne-Heldin.





Qiqi: Die kleine Kräutersammlerin hat den Segen der Adepti erhalten und ist nun unsterblich, vergisst aber auch ständig alles. Dennoch gehört sie mit Schwert und Cryo-Element zu den mächtigsten 5-Sterne-Helden in Genshin Impact.





Razor: In Razor steckt ein Wolf, ob als Geist oder weil er von Wölfen großgezogen wurde, darum ranken sich Legenden. Er nutzt sein Claymore-Schwer und das Electro-Element, um sein Revier zu verteidigen. Razor ist ein 4-Sterne-Held.





Sucrose: Die Alchemistin verfügt über einen schier unstillbaren Wissensdurst und kann bereits beachtliche Erfolge im Feld der Bio-Alchemie vorweisen. Sie kämpft mit Catalyst, Anemo-Element und ist eine 4-Sterne-Heldin in Genshin Impact.





Venti: Ein Barde mit dem Hang, zu singen und in Reimen zu sprechen. Mächtig ist Venti aber nicht nur mit der Harfe, sondern auch im Kampf mit dem Bogen und seinem Element Anemo. Venti ist ein 5-Sterne-Held in Genshin Impact.





Xiangling: Die Chefköchin im Wanmin Restaurant ist mit voller Leidenschaft beim Essen und Kämpfen ganz vorn mit dabei. Sie schwingt ihren Kochlöffel genauso geschickt wie ihren Kampfstab und hat außerdem mit ihrem Element Pyro stets ein Feuerchen zum Kochen dabei. Xiangling ist eine 4-Sterne-Heldin.





Xingqiu: Ein junger Mann mit einem Herzen aus Gold, der gerne liest und nach Gerechtigkeit für die Welt strebt, dabei aber auch nicht verlegen ist, von seinem Schwert und dem Hydro-Element Gebrauch zu machen. Xingqiu ist ein 4-Sterne-Held.