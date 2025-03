Genshin Impact: Update 5.5 steht an - Alle Infos zum nächsten Patch für das Free2Play-Rollenspiel

Genshin Impact soll noch im März ein neues großes Update bekommen.

Genshin Impact feiert im April fünften Geburtstag und noch vorher wird das Free2Play-Rollenspiel mit einem neuen großen Update bedacht. Das wird die Versionsnummer 5.5 tragen und einige neue Inhalte ins Spiel bringen.

Offizielle Angaben dazu stehen noch aus, bis dahin wird es allerdings nicht mehr lange dauern. Wir haben hier alles Wissenswerte zu Update 5.5 zusammengetragen.

Diese Schätzung basiert auf dem bisherigen Veröffentlichungs-Rhythmus von Genshin Impact-Updates, der jeweils sechs Wochen beträgt. In der Nacht vom 25. auf den 26. endet in jedem Fall die zweite Phase von Versions 5.4 des Spiels – ein klarer Indikator für den Release des nächsten Patches.

Ganz wichtig: Bislang gibt es lediglich Gerüchte und Teaser zu den Inhalten des neuen Updates, Entwickler miHoYo wird aber schon bald für Klarheit sorgen.

Denn Mitte März wird es einen Livestream geben, in dem näher auf die Neuerungen des Updates eingegangen werden soll.

Den Livestream könnt ihr auf den offiziellen Streaming-Kanälen des Spiels verfolgen, genauer gesagt auf YouTube und Twitch.

Zwei neue spielbare Figuren wurden von miHoYo bereits angeteast, es steht deswegen quasi fest, dass sie mit dem neuen Update in Spiel kommen.

Laut bisherigen Leaks zu den Figuren, soll Varesas Element Electro und ihre Waffe der Katalysator sein, während Iansan Electro (Element) und Speer (Waffe) hat.

