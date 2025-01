Paar benennt Tochter nach Genshin Impact-Charakter und findet erst später raus, was der Name wirklich bedeutet...

Die Genshin Impact-Figur Furina Focalors dient als Namenspatin für ein echtes Kind.

Erinnert ihr euch noch daran, dass einige Game of Thrones-Fans ihre Töchter Daenerys oder Khaleesi genannt haben, bevor die Serie ihr dramatisches Ende gefunden hatte? Diese Leute dürften ihre Entscheidung wahrscheinlich bereut haben und ähnlich verhält es sich in diesem Fall: Ein Pärchen hat die eigene Tochter nach dem Genshin Impact-Charakter Furina Focalors benannt und wurde erst im Nachhinein darüber aufgeklärt, was der Name eigentlich bedeutet.

Vorsicht bei der Namenswahl: Eltern sollten gut recherchieren, wie sie ihre Kinder nennen

Darum geht's: Wie die spanische Gaming-Seite Xataka berichtet, gab es eine ziemlich große Überraschung für ein frischgebackenes Elternpaar. Die hatten ihre neugeborene Tochter nämlich nach der Genshin Impact-Figur Furina Focalors benannt und das freudig der Community mitgeteilt.

Die Community klärt auf: Als Reaktion auf die Enthüllung des Namens gab es nicht nur begeisterte Reaktionen, sondern auch solche, die den Eltern nahegelegt haben, was es eigentlich mit der Bedeutung des Namens auf sich hat.

Den Namen gibt es nicht nur in Genshin Impact: Auch wenn sich die Eltern natürlich an der Figur aus ihrem Lieblingsspiel orientiert haben, gibt es noch eine andere Bedeutungsebene. Die Genshin Impact-Macher*innen haben sich selbst offenbar in der Mythologie Inspiration gesucht.

Focalor ist der Name eines Dämons: In mittelalterlichen Schriften, die unter anderem in der Ars Goetia aus dem 17. Jahrhundert wieder auftauchen, geht es in erster Linie um die vielfältigen Wesen des Dämonenreichs und eines davon trägt den Namen Focalor.

Bei Focalor handelt es sich um Nummer 41 auf der Liste der 72 Dämonen, die die Ars Goetia aufzählt. Darin wird der Dämon als Großherzog der Hölle bezeichnet, der drei oder auch dreißig Geister-Legionen befehligt.

Focalor sieht eigentlich wie ein Mann aus, der die Flügel eines Greifs trägt, Menschen tötet und ertränkt sowie Kriegsschiffe versenkt. Wird er allerdings beschworen und steht unter der Kontrolle seines Beschwörers, verletzt er niemanden. Ansonsten herrscht er über Wind sowie Meer und hofft seit Tausend Jahren, in den Himmel zurückkehren zu können.

Die Moral aus der Geschichte ist, dass es sich durchaus lohnen kann, nochmal etwas tiefergehender zu recherchieren, wenn man im Begriff ist, seinem Kind einen Namen aus der Videospielwelt zu geben. Wobei das natürlich auch ganz generell sehr ratsam ist und nicht unbedingt etwas mit den Spielen zu tun haben sollte.

Kennt ihr Leute, die ihren Kindern Namen aus Videospielen gegeben haben? Oder Kinder, die so genannt wurden, oder seid ihr gar selbst eines von beidem? Nach welchem Charakter würdet ihr euer Kind benennen?