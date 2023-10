Gesundheits- & Fitness-Tracker im Angebot: Fitbit Inspire 2 jetzt mit 45% Prime Day-Rabatt sichern

Die Fitbit Inspire 2 kommt in drei Farben!

Der zweite Prime Day neigt sich seinem Ende entgegen. Noch bis heute Abend um 23:59 Uhr könnt ihr euch die vielen tollen Angebote und Schnäppchen sichern, danach ist es erstmal wieder vorbei mit den Deals. Ein wirklich lohnenswertes Angebot ist die Fitbit Inspire 2, die ihr euch jetzt mit satten 45% Rabatt bestellen könnt.

Fitbit Inspire 2 jetzt im Angebot

Regulär kostet die Fitbit Inspire 2 in den Farben Schwarz, Mondweiß und Wüstenrot 99,95 Euro. Am Prime Day gibt es die Varianten in Schwarz und Mondweiß für nur 55€. Die Version in Wüstenrot kostet mit 58,47€ geringfügig mehr. Der Rabatt entspricht demnach 45% für die beiden erstgenannten und immer noch 42% für das wüstenrote Modell.

Holt euch jetzt die schicke Fitbit Inspire 2!

Das kann die Fitbit Inspire 2: Es handelt sich hier um einen schicken Gesundheits- und Fitness-Tracker mit kontinuierlicher Herzfrequenzmessung. Den Tracker tragt ihr wie eine "normale" Uhr am Handgelenk. Über den gesamten Tag werden dann verschiedene Daten wie eure Schrittzahl oder eben eure Herzfrequenz erfasst und gespeichert.

Es lassen sich auch unterschiedliche Sportarten aufzeichnen, sodass ihr eure Fortschritte verfolgen könnt. Euren Schlaf könnt ihr ebenfalls tracken und lernt so, ob ihr euch ausreichend ausruht und was ihr für einen besseren Schlafrhythmus tun könnt.

Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 10 Tage mit einer einzigen Aufladung, die Fitbit Inspire 2 ist also so gut wie immer einsatzbereit und begleitet euch auf all euren Abenteuern. Mit dem Kauf des Trackers erhaltet ihr auch eine 1-Jahres-Testversion Fitbit Premium. In der App werden all eure Daten gesammelt und mit der Premium-Version bekommt ihr besonders viele spannende Einblicke und Analysen präsentiert.

Amazon Prime Day 2023

