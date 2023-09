Ghost of Tsushima für 4,99€: Schnappt euch den Open-World-Hit für PS4 jetzt günstig wie nie

Ghost of Tsushima könnt ihr euch jetzt zum Bestpreis von 4,99€ schnappen. Ihr solltet euch aber besser beeilen.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn könnt ihr gerade Ghost of Tsushima zum Bestpreis von nur 4,99€ bekommen. Solltet ihr den Open-World-Hit bislang tatsächlich verpasst haben, ist das jetzt die Gelegenheit, das Versäumte endlich nachzuholen. Noch mehr Spielspaß für so wenig Geld könnt ihr kaum bekommen.

MediaMarkt und Saturn machen bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot gültig ist. Als es Ghost of Tsushima zuletzt zu den Days of Play für 7,99€ gab, war das Spiel aber bereits am ersten Tag ausverkauft. Damit solltet ihr auch heute rechnen.

Wie gut ist Ghost of Tsushima?

12:18 Ghost of Tsushima - Testvideo zur Open World Samurai-Action

Eines der besten Open-World-Spiele: Ghost of Tsushima ist eines der besten Open-World-Spiele der PS4-Generation. Das liegt zum Teil daran, wie wunderschön die Landschaften der Insel Tsushima, die wir vor den mongolischen Invasoren retten sollen, in Szene gesetzt ist. Es hängt aber auch damit zusammen, dass sich Ghost of Tsushima aufs Wesentliche konzentriert. Die üblichen feindlichen Stützpunkte gibt es zwar auch hier, aber Sammelaufgaben werden nur sparsam eingesetzt.

Spannende Schwertkämpfe: Außerdem begeistert Ghost of Tsushima natürlich durch sein Gameplay. Besonders viel Spaß macht es, sich als ehrenhafter Samurai dem offenen Schwertkampf zu stellen. Verschiedene Schwerthaltungen und Spezialattacken sowie die Notwendigkeit, Angriffe zu blocken oder ihnen auszuweichen, sorgen für hohen Anspruch. Ihr könnt euch aber auch an Gegner anschleichen, ihnen Fallen stellen oder sie leise aus der Entfernung mit Pfeilen erledigen.

PlayStation Mega Deals: Viele Angebote rund um PS4 & PS5

Gerade gibt es noch viele weitere günstige Angebote rund um PS4 und PS5, zum Beispiel den Sony DualSense PS5-Controller für nur 49,99€.

Das Angebot dürfte in Zusammenhang stehen mit den heute gestarteten PlayStation Mega Deals, durch die es bei verschiedenen Händlern viele günstige Deals rund um die PS5 und PS4 gibt. Auch die PS5-Konsole selbst sowie der DualSense PS5-Controller sind mit dabei. MediaMarkt und Saturn haben bis jetzt zwar schon viele Deals, aber noch keine eigenen Übersichtsseite zur Aktion gestartet. Bei Amazon und Otto findet ihr zumindest einen Teil der Angebote hier:

Ghost of Tsushima gibt es bislang allerdings nur bei MediaMarkt und Saturn so günstig. Weitere günstige Sonderangebote sowie spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier entdecken: