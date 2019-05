Leak zeigt Ghost Recon: Breakpoint - Wird es ein Wildlands 2?

Es ist mal wieder passiert: Noch vor der offiziellen Ankündigung eines Spiels sind erste Informationen unabsichtlich an die Öffentlichkeit gelangt, also das, was man gemeinhin als einen "Leak" bezeichnet.

Dieses Mal handelt es sich um das neue Ghost Recon-Spiel, das Ubisoft heute Abend in einem Livestream enthüllen wird.

Im deutschen Ubisoft-Store tauchte kurzzeitig die "Wolves Collector's Edition" des neuen Spiels auf und verriet dadurch den offiziellen Titel:

Das nächste Ghost Recon wird offensichtlich Ghost Recon: Breakpoint heißen.

Nicht viele Infos: Rückschlüsse auf ein mögliches Setting lassen sich daraus allerdings nur schwer ziehen, denn auf dem Bild ist lediglich die Verpackung sowie eine Figur mit Mantel, futuristischer Maske sowie zwei Waffen zu sehen. Der Eintrag ist mittlerweile nicht mehr im Ubisoft Store zu finden.

Was für Wildlands 2 spricht

Obwohl das Spiel offenbar nicht Wildlands 2 - sondern eben Breakpoint - heißen wird, vermuten wir trotzdem eine ähnliche inhaltliche Ausrichtung wie beim 2017 erschienenen Ghost Recon: Wildlands, also:

Offene Spielwelt

Taktische Herangehensweise an Missionen

Viele (aufrüstbare) Waffen und technische Gadgets

Fokus auf Koop

Steuerbare Fahrzeuge

Warum wir das vermuten? Dafür gibt es ein paar triftige Gründe:

Der Open-World-Ansatz kam bei Wildlands gut an.

Der Titel hat eine treue Fangemeinde, das Spiel wurde zudem sehr lange von Ubisoft begleitet.

Wildlands war auch verkaufstechnisch ein Erfolg für Ubisoft.

Ist Skell Tech die Verbindung?

Im Internet kursieren zudem Gerüchte, nach denen der neue Teil in Verbindung mit dem kürzlich veröffentlichen Oracle-Update für Wildlands zusammenhängt.

Darin gibt es unter anderem eine Rettungsmission, in dem ihr einen Ingenieur der Firma Skell Tech retten müsst.

Was das bedeuten kann: Möglicherweise spielt Skell Tech eine größere Rolle in Breakpoint, aber ihr merkt schon, wir driften hier ins Spekulative ab.

Spätestens heute Abend werden wir wissen, was es mit Breakpoint tatsächlich auf sich hat. Der Reveal-Livestream startet um 20:30 Uhr deutscher Zeit.

