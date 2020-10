Ghostrunner für PS5 & Xbox Series X ist Cyberpunk auf Speed

Genre: Action Entwickler: One More Level, 3D Realms, Slipgate Ironworks Plattform: PS4, Xbox One, PC - Versionen für Switch (November), PS5 und Xbox Series X/S (2021) folgen Release: 27. Oktober 2020

Darum geht's: Ghostrunner versetzt euch in eine düstere, dystopische Stadt. Diese wird von Mara, der Schlüsselmeisterin, mit eiserner Hand regiert. Mara lebt in einem hohen Turm, der extrem gut bewacht ist. Da die Rohstoffe in der Stadt langsam zur Neige gehen, bricht Chaos aus ihr macht euch auf, den Turm zu erklimmen, um Mara das Handwerk zu legen und für eine bessere Zukunft zu sorgen.

Was macht Ghostrunner so besonders?

Das steckt im Spiel: Gespielt wird aus der Ego-Ansicht. Ihr rennt und springt durch die Levels, aus denen der Turm besteht und stellt euch dabei den vielen Feinden entgegen. Dazu nutzt ihr ein Katana, um die Gegner im Nahkampf zu besiegen. All das greift nahtlos und sehr schnell ineinander über. Ghostrunner erinnert deshalb etwas an ein Parcours-Spiel mit schnellen Actioneinlagen und Kämpfen. In den Gefechten müsst ihr darauf achten, möglichst One-Hit-Kills zu erzielen. Denn so besiegt ihr die Feinde schnell und könnt sofort weiterspurten.

Seid schnell! Schnelligkeit ist in Ghostrunner das A und O. Ihr müsst Kugel ausweichen, euch unter Hindernissen hindurch ducken, schnell über Abgründe springen und am besten so aufkommen, dass ihr direkt einen Feind niederstrecken könnt. Dazu verfügt eure Spielfigur über übernatürliche Kräfte, durch welche selbst große Abgründe kein Hindernis darstellen.

Warnung für Epileptiker und Sehempfindliche:

Ghostrunner lässt euch immer wieder in die Cyberwelt reisen. Diese Szenen nutzen sehr unangenehme flackernde Partikeleffekte, um Plattformen und Wege darzustellen. Das hat bei uns teilweise zur Orientierungslosigkeit und Schwindel geführt.

Die Atmosphäre macht's: Ghostrunner setzt auf eine düstere Stimmung, die ein wenig an den ersten Blade-Runner-Film erinnert. An den Wänden der Gebäude sind Neonschilder und Werbung zu sehen, alles wirkt dunkel und verbraucht.

Die Entwickler haben es geschafft, dank der Grafik die typische Cyberpunk-Atmosphäre einzufangen.

Hinweis zur Technik:

Wir konnten Ghostrunner bisher nur auf der Standard PS4 ausprobieren. Dabei sind uns einige technische Ungereimtheiten aufgefallen. Während die Grafik wirklich gut aussieht, wird der insgesamte Eindruck leider durch Screentearing und regelmäßige Ruckler getrübt.

Für wen ist Ghostrunner interessant?

Ihr liebt schnelle Action und ein düsteres Szenario und freut euch schon auf Cyberpunk 2077? Ghostrunner könnte euch die Wartezeit gut verkürzen. Allerdings braucht ihr schnelle Reflexe, um die Parcours zu überstehen.

Was gefällt uns, was nicht?

Pro Contra Düstere Cyberpunk-Atmosphäre Könnte manchem vielleicht zu hektisch sein Gute Grafik Eventuell nur für frustresistente Spieler geeignet Interessante Story Technische Probleme auf der Standard PS4 Mix aus Parcours und Action

GamePro-Einschätzung



Andreas Bertits

Freier Autor GamePro



Ghostrunner sieht hervorragend aus und fängt die Cyberpunk-Atmosphäre auch sehr gut ein. Jedoch hängt der Erfolg des Spiels auch davon ab, wie gut die Steuerung funktioniert, ob es fair ist und wie gut es sich auch wiederholt spielen lässt.



Dennoch macht Ghostrunner einen interessanten Eindruck und bietet sich regelrecht dafür an, sich damit auf den Release von Cyberpunk 2077 vorzubereiten.