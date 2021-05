Ghostrunner 2: Der Cyberpunk-Geheimtipp bekommt einen Nachfolger für PS5 und Xbox Series X/S

505 Games haben mit Ghostrunner 2 ein Sequel zu einem der interessantesten Cyberpunk-Titel der letzten Jahre angekündigt. Entwickelt wird das Spiel von dem polnischen Studio One More Level. Ein wenig überraschend überspringt Ghostrunner 2 die Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One.

Für welche Plattformen erscheint Ghostrunner 2? Das Spiel kommt für PS5, Xbox Series X/S und PC. Ein Erscheinungsdatum gibt es bisher noch nicht.

Auch wenn CD Projekt momentan viel dafür tut, um Cyberpunk 2077 zu verbessern, hat der Release des Action-Rollenspiels bei vielen Spieler:innen einen faden Beigeschmack hinterlassen. Für alle, bei denen genau das der Fall ist, und auch für alle anderen Fans des Cyberpunk-Genre, könnte Ghostrunner 2 genau richtig kommen.

Was ist Ghostrunner 2?

Ghostrunner 2 wird genau wie der erste Teil eine Mischung aus Parcours und Melee-Kämpfen. Dabei steuert ihr euren Runner aus der Ego-Perspektive. Die Sprungpassagen erinnern dabei stark an Mirror's Edge und funktionieren überraschend gut. Bei Auseinandersetzungen kommt euer scharfes Katana zum Einsatz, mit dem ihr euren Feinden die Kehlen aufschlitzen könnt. Genau wie beim großen Vorbild von DICE und EA ist bei allem was ihr tut eine hohe Geschwindigkeit von Nöten.

Ghostrunner 2 hat ein Cyberpunk-Setting: Die düstere Stadt, durch die ihr euch einen Weg bahnt, bildet einen stimmungsvollen Hintergrund für das actionreiche Gameplay. Ähnlich wie Cyberpunk 2077 erinnert das Setting an alte Streifen wie Blade Runner. Macht euch also auf hohe Wolkenkratzer, blendende Neonschilder und dunkle Gassen gefasst.

Ob sich das Warten auf den Nachfolger lohnt, erfahrt ihr in der Testübersicht zu Ghostrunner:

Ghostrunner kommt auch für Next-Gen

Wer den ersten Teil noch nicht gespielt hat, diesen aber unbedingt nachholen möchte, sollte eventuell noch ein wenig warten, denn gegen Ende dieses Jahres erscheint das Spiel auch auf PS5 und Xbox Series X/S. Das schnelle Gameplay von Ghostrunner sollte sehr von der Architektur der neuen Konsolen profitieren. Neben der stabileren Framerate nehmen wir natürlich auch eine höhere Auflösung und schnellere Ladezeiten gerne mit.

Ghostrunner ist bislang für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.

Freut ihr euch über die Ankündigung von Ghostrunner 2?