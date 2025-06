Glückspilz bestellt auf Amazon CPU und SSD im Wert von 514 Euro, bekommt am Ende beides doppelt geliefert und muss keinen Cent bezahlen

Auf diese "Gratis"-Lieferung kann man schon mal ein wenig neidisch sein. (Bild: reddit.com/user/Practical_Net1265)

Dieser Spieler oder diese Spielerin dürfte wohl anfangs gedacht haben, dass er oder sie ordentlich Pech mit der eigenen Amazon-Bestellung gehabt hatte. Eigentlich wollte die Person nämlich nur einen neuen Prozessor und eine SSD-Festplatte bestellen, doch die Lieferung ging scheinbar verloren.



Was als Ärgernis anfing, entpuppte sich dann aber als echter Glücksgriff: Am Ende kam die Lieferung nämlich nicht nur doppelt, sondern war effektiv auch noch geschenkt. Auch wenn das von Amazon sicherlich nicht so vorgesehen ist.

"Amazon hat Mist gebaut" - diese Lieferung gabs gleich doppelt geschenkt

Konkret erzählt Reddit-User Practical_Net1265 von der jüngsten Erfahrung mit dem Onlineversandhändler Amazon. Dort wollte er für seinen PC nämlich eigentlich nur eine Ryzen 7 7800X3D-CPU und eine 2TB 990 EVO Plus-SSD von Samsung bestellen. Zusammen kosten beide 513,89 Euro.

Die Lieferung sollte eigentlich auch am nächsten Tag ankommen. Als nach vier Tagen allerdings noch immer nichts da war, wurde der User unruhig und meldete sich beim Kundenservice. Der Chat-Bot schickte ihm dann einfach kurzerhand eine zweite Lieferung.

Man sollte meinen, dass damit das Ende der Story erreicht wäre, aber es ging noch weiter: Als Practical_Net1265 nämlich einen Blick auf den Sendungsstatus der ursprünglichen Lieferung warf, stand dort inzwischen, dass das Paket möglicherweise verloren gegangen sei.

Die Person konnte deshalb eine Rückerstattung fordern, was sie auch prompt tat und so das Geld zurück bekam – nur damit das originale, "verlorene" Paket zwei Tage später mit der Post doch noch ankam. Jetzt hat Practical_Net1265 also gleich zwei CPUs und zwei SSDs und für keine von beiden etwas bezahlt.

Das ist natürlich ein echter Glücksfall für den User, zu dem ihm auch viele andere in den Kommentaren gratulieren. Ein wenig Unsicherheit bleibt aber. Immerhin hat die Person das System von Amazon hier effektiv ausgenutzt und schreibt selbst im Beitrag:

"Ganz ehrlich, ich finde Amazon sollte die Rückerstattungsoption ausschalten, sobald sie einen Ersatz verschicken, weil es irgendwie ein Schlupfloch ist."

Entsprechend überlegt die Person auch, ob sie die zweite CPU vielleicht zurückschicken sollte. Die Rechtslage dürfte in diesem Falle etwas komplizierter sein. Wie es aussieht, wenn Amazon euch einfach ein Paket zu viel schickt, das haben die Kolleg*innen der MeinMMO bereits einen Anwalt gefragt und Antwort erhalten.

In diesem Falle sieht die Situation natürlich noch etwas anders aus. So oder so dürfte das von Amazon natürlich so nicht vorgesehen sein. In den Kommentaren empfehlen andere User aber wenig überraschend, dass Practical_Net1265 diesen Glücksfall einfach hinnehmen und lieber nicht nachfragen solle.

Hattet ihr auch schon mal ähnliches Glück bei einer Amazon-Lieferung oder passiert so etwas immer nur anderen?