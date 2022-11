God of War Ragnarök: Jetzt mit Horizon Forbidden West für nur 79,99€ kaufen

Bei Otto könnt ihr jetzt die zwei größten exklusiven PlayStation-Hits des Jahres 2022 günstig im Bundle bekommen: Für God of War Ragnarök und Horizon Forbidden West in der PS4-Version zahlt ihr zusammen nur 79,99€. Angesichts des Umstandes, das God of War Ragnarök erst vor drei Tagen mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 69,99€ für die PS4-Version erschienen ist, ist das ein ziemlich gutes Angebot. Hier kommt ihr zum Deal:

Während ihr Horizon Forbidden West kostenlos auf die PS5-Version upgraden könnt, kostet dieses Upgrade bei God of War Ragnarök übrigens 10€. Selbst mit diesen Extrakosten handelt es sich aber noch immer um einen guten Deal. Die UVP der PS5-Version liegt einzeln bei 79,99€.

Otto macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Möglicherweise handelt es sich bereits um einen ersten Vorgeschmack auf den Black Friday Sale, der deutlich früher startet als bei anderen Händlern, nämlich bereits am 15. November, also am Dienstag. Der richtige Black Friday ist eigentlich erst am 25. November. Sobald die Angebote bei Otto gestartet sind, werdet ihr sie hier finden:

Wie gut ist God of War Ragnarök?

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Wie schon der Vorgänger ist auch God of War Ragnarök wieder ein riesiger Hit, der überall Höchstwertungen abräumt. In unserem GamePro-Test haben wir stolze 93 Punkte vergeben, der internationale Wertungsschnitt liegt laut Opencritic sogar bei 94 Punkten. Von der hervorragenden Präsentation über das Kampfsystem, das mit wuchtigen Angriffen und mehr Komplexität als im Vorgänger punktet, bis hin zu den neun abwechslungsreichen Welten und dem epischen Finale der Geschichte handelt es sich um ein rundum gelungenes Action-Erlebnis.

God of War Ragnarök im (spoilerfreien) Test - Einfach nur göttlich!

Wie gut ist Horizon Forbidden West?

12:35 Horizon Forbidden West - Test-Video zum Open-World-Blockbuster für PlayStation

Das Open-World-Spiel Horizon Forbidden West liefert im Grunde das aus dem Vorgänger bekannte Spielgefühl in einer besseren Version. Nicht nur ist die Präsentation nochmal hübscher geworden, und zwar auch in der PS4-Version, auch die Welt ist noch größer und abwechslungsreicher und die Kämpfe sind spannender. Letzteres liegt unter anderem, dass die Angriffsmuster der vielfältigen Roboter-Dinosaurier, mit denen wir es zu tun bekommen, noch unterschiedlicher ausfallen und wir unsere Taktik dadurch immer wieder anpassen müssen. Nur bei der Story kann Horizon Forbidden West leider nicht mehr ganz mit Zero Dawn mithalten.