Die PS5 war 2020 sogar noch beliebter als Toilettenpapier, sagt Google

Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass Anfang des Jahres Toilettenpapier in vielen Supermärkten ausverkauft war. Daher suchten die Leute online über Google nach Möglichkeiten, an das "weiße Gold" zu kommen. Entsprechend hoch fielen zumindest im Frühjahr die Suchanfragen nach Toilettenpapier aus.

Klopapier versus PS5: Es gibt aber offenbar etwas, das die Menschen noch dringender brauchen als Klopapier - eine PS5. Denn wie Google nun mitteilte, übertraf die Suchanfrage nach Sonys neuer Konsole und wo man diese kaufen kann, die nach Toilettenpapier. Kein Wunder, schließlich gibt es inzwischen wieder genügend Nachschub nach dem Hygieneartikel, die PS5 bleibt aber Mangelware.

Die PS5 ist Spitzenreiter bei den Suchanfragen

PS5 liegt vor der Xbox Series X: Ebenfalls spannend in der Analyse von Google ist, dass Spieler häufiger nach Möglichkeiten gesucht haben, eine PS5 zu kaufen als Microsofts Xbox Series X. Dennoch sind beide Konsolen in der Top 5 der meistbegehrten Produkte des Jahres zu finden. Die PS5 rankt aber auf Platz 1. Dazu gehören auch Toilettenpapier (Platz 2), Mund-Nasen-Schutz (Platz 3) und Desinfektionsmittel für die Hände (Platz 5).

Es zeigt sich einfach seit dem Start der Vorbestellungen der PS5, dass die Konsole extrem begehrt ist. Scalper kaufen verfügbare Geräte mit Bots auf, um sie über Ebay zu Wucherpreisen anzubieten. Und einige Spieler*innen bezahlen diese hohen Preise sogar, um noch in diesem Jahr die Konsole besitzen zu oder verschenken zu können. Auch, wenn manche von Problemen mit der PS5 berichten, so ist es - zumindest laut den Suchergebnissen von Google - das wohl am meisten begehrte Produkt 2020.

Hättet ihr gedacht, dass die PS5 im Coronajahr 2020 sogar Toilettenpapier bei den begehrtesten Produkten schlagen kann? Welchen Artikel hättet ihr auf Platz 1 gesehen?