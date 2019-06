Wird Google Stadia während der E3 2019 weiter enthüllt?

Der Streaming-Dienst Google Stadia wurde auf der GDC 2019 erstmals enthüllt. Es fehlen aber noch einige, sehr wichtige Informationen. Beispielsweise schwieg der Konzern bisher über den Preis oder das Release-Datum des ambitionierten Projektes.

Letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass "im Sommer" diese und weitere Details enthüllt werden. Einen genauen Termin für die Bekanntgabe, gab es aber wieder nicht. Nun hat sich Google auf Twitter erneut zu Wort gemeldet.

|???????|

| THE WAIT |

| IS ALMOST |

| OVER |

| ????_?__|

(__/) ||

(•?•) ||

/ ? ? — Stadia (@GoogleStadia) May 31, 2019

So kurz vor der E3?

Da das Warten "beinahe beendet" ist, scheint der Zeitpunkt so kurz vor der E3 nicht zufällig gewählt zu sein. Google Stadia könnte also durchaus im Rahmen der großen Spiele-Messe näher vorgestellt werden. Allerdings ist fraglich, ob es eine eigene Konferenz geben wird.

Der Post aus der vergangenen Woche gab an, dass es auch Spiele-Ankündigungen geben wird. Vielleicht schleicht sich Google also auch in die Konferenzen eines Publishers ein. Wir wissen bereits, dass Ubisoft mit Assassin's Creed: Odyssey bei Stadia mitmacht. Doom Eternal von Bethesda ist ebenfalls mit an Bord.

Beide Publisher sind auf der E3 anwesend. Die Termine ihrer Pressekonferenzen erfahrt ihr in unserer Übersicht. Die braucht es aber auch nicht. Google könnte, ähnlich wie Nintendo, einfach abseits der Messe einen eigenen Reveal veröffentlichen, zum Beispiel in Form eines Live-Streams oder Trailers.