Google Stadia - Preis, Launch-Infos und mehr erfahrt ihr im Sommer

Seit der Ankündigung von Google Stadia auf der GDC 2019 ist es ziemlich ruhig um Googles Spieleplattform geworden. Und das bedeutet unter anderem, dass einige wichtige Informationen (wie etwa der Preis) noch immer nicht bekannt sind, obwohl Stadia noch in diesem Jahr an den Start gehen soll.

Bis zu dieser Bekanntgabe dürfte es nun aber nicht mehr allzu lange dauern. Denn Google hat nun über Twitter mitgeteilt, dass man weitere Informationen zu Stadia in diesem Sommer mitteilen wird.

Was soll bekannt gegeben werden? Google verspricht drei Enthüllungen:

Ob bei letzterem auch explizit die Frage nach dem genauen Release-Datum beantwortet gegeben wird, ist noch nicht bekannt.

Gibt es schon ein genaues Datum für den Reveal? Nein, im Tweet heißt es lediglich "this summer", also in diesem Sommer.

This summer, three of the wishes you've been asking for will finally be granted:

? Price Reveal

? Game Announcements

? Launch Info



Stay tuned here for more Stadia details coming soon.