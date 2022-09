Google Stadia-Ende enttäuscht Studios: 'Wir hören auch erst jetzt davon'

Google Stadia macht dicht. Die Cloud Streaming-Plattform für Spiele wird offiziell eingestampft. Allerdings wurden die vielen Entwicklerstudios, die Titel für den Service entwickeln, nicht im Vorfeld darüber informiert. Das bedeutet, dass die meisten Entwickler*innen davon über Artikel in der Presse erfahren haben, was natürlich für Unmut sorgt.

Google beendet Stadia, hat das den Entwickler*innen aber zu spät verraten

Normalerweise sollte man erwarten können, dass ein Plattform-Inhaber Bescheid sagt, wenn sich grundlegende Vertragsbedingungen ändern. Stellt euch vor, ihr habt einen Deal mit Google Stadia, wollt bald ein Spiel für den Streaming-Service veröffentlichen und erfahrt dann erst aus der Presse, dass das komplette Angebot eingestellt werden soll. Unschön, oder?!

Da war die Überraschung groß: Tom Vian von SFB Games, Rebecca Heineman von Old Skuul und Mike Rose von No More Robots haben nicht schlecht gestaunt, als gestern bekannt gegeben wurde, dass Google Stadia eingestampft wird. Sie wollten zwar allesamt demnächst Spiele für Stadia veröffentlichen, wurden von Google aber wohl nicht über das Ende informiert.

Tangle Towers sollte zum Beispiel eigentlich morgen für Google Stadia erscheinen, ein anderes Spiel am 1. November:

Mike Rose erklärt, sei sowas der Grund dafür, warum so viele Entwickler*innen gar nicht erst versucht hätten, ihre Spiele auf Google Stadia zu veröffentlichen. Die Studios müssten eigentlich endlich per E-Mail informiert worden sein, wobei Rose gestern noch nichts von Google gehört habe. Die Kommunikation seitens Google scheint sehr schlecht zu laufen.

Wie geht es jetzt weiter? Zumindest Rebecca Heineman erklärt, das das Olde Sküül-Spiel nun definitiv nicht mehr für Google Stadia erscheint. Ursprünglich sollte das Anfang November kommen, jetzt werden die Ressourcen aber umverteilt, um sich auf andere Plattformen zu konzentrieren.

Bei einigen anderen Entwicklerstudios scheint die Nachricht noch nicht komplett durchgedrungen zu sein. Zum Beispiel besteht auf der Dead Island 2-Seite zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels immer noch die Möglichkeit, das Zombie-Gemetzel für Google Stadia vorzubestellen. Obwohl Dead Island 2 eigentlich am 3. Februar 2023 erscheint und Google Stadia am 18. Januar 2023 seine Pforten schließt.

Alle Infos zum Aus von Google Stadia findet ihr in diesem GamePro-Artikel. Unter anderem plant Google, sämtliche Hardware-Käufe zu erstatten, sofern sie über den Google Store getätigt wurden. Auch für Spiele oder DLCs könnt ihr euer Geld zurückfordern, wenn ihr sie im Google Store für Stadia gekauft habt.

Was sagt ihr zur Informationspolitik von Google Stadia? Wie findet ihr das Aus generell?