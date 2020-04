Google Stadia könnt ihr jetzt kostenlos testen

Wer sich aktuell einen Eindruck von Google Stadia als Streaming-Dienst für Videospiele machen möchte, muss bezahlen - und das nicht zu knapp. Neben monatlichen Gebühren in Höhe von 9,99 Euro für das Pro-Abonnement gesellt sich der einmalige Anschaffungspreis der Stadia Premiere Edition hinzu (129 Euro). Doch das hat jetzt ein Ende. Ab sofort könnt ihr den Dienst kostenlos testen.

Google Stadia für alle Interessierte ausgerollt

Seit heute um 18 Uhr könnt ihr Googles Cloud Gaming-Dienst gratis ausprobieren. Lediglich eine Registrierung mit einer aktiven GMail-Adresse auf der offiziellen Website ist nötig.

Wie lange geht die Testphase? Habt ihr euch angemeldet und ein benötigtes Nutzerkonto erstellt, bekommt ihr Stadia Pro für zwei Monate kostenlos. Wer hingegen schon ein Pro-Abonnement besitzt, für den werden die zwei Monate zum Ende der Laufzeit aufaddiert.

Beschränkungen bei der Auflösung

Um die aufkommende Serverlast für alle Nutzer zu regeln, wird die Auflösung auf 1080p bei einer Framerate von 60fps beschränkt. Zur Information: Google selbst wirbt mit bis zu 4K. In unserem Stadia-Test im November 2019 wurde diese Auflösung jedoch nicht ganz erreicht.

Alle Pro-Vorteile nutzen

Jeden Monat erhalten ähnlich PS Plus und den Games With Gold Abonnenten von Stadia Pro zwei Spiele kostenlos. Holt ihr euch das Testabo, habt ihr nicht nur Zugriff auf die aktuellen Pro-Spiele, sondern könnt gleich 9 Spiele kostenlos spielen.

Die kostenlosen Stadia Pro-Spiele:

Destiny 2

GRID

Thumper

Spitlings

Gylt

Stacks on Stacks

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Quest

Serious Sam Collection

Kauft ihr euch während der zwei Monate oder darüber hinaus weitere Spiele im Stadia Shop - aktuell sind 38 Spiele verfügbar - könnt ihr die laut Google auch nach Kündigung des Pro-Abonnements weiterhin spielen.

Empfehlung: Gylt, das erste Stadia-Exclusiv

Auch das Horror-Abenteuer Gylt könnt ihr mit eurem Testabo kostenlos spielen. Das erste Stadia-Exclusiv ist nicht nur einen flüchtigen Blick wert, sondern ein Spiel, das uns im im Test sehr gut gefallen hat.

"Gylt glänzt als Gruselabenteuer mit schöner Disney Pixar-Optik, spannendem Stealth-Gameplay und einer herzzerreißenden Geschichte. "

Um was geht's? Gylt erlebt ihr aus der (Third Person-) Perspektive der kleinen Sally, die auf der Suche nach ihrer Cousine Emily eine düstere und mysteriöse Kleinstadt erkundet. Schauplatz des Geschehens ist zu großen Teilen die Schule der beiden Kinder. So stromert ihr durch Klassenräume, den Kunsttrakt oder die angebundene Turnhalle.

Werdet ihr Google Stadia und Gylt jetzt testen?