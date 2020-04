PS Plus April 2020-Spiele sind offiziell: 2 Knaller-Games für PS4

Die PS Plus-Spiele im April 2020 sind offiziell bekannt. Und der Sony-Leak von letzter Woche hat sich bewahrheitet: User des kostenpflichtigen Online-Service dürfen sich diesen Monat zwei PS4-Hits mit GamePro-90er-Wertung ohne weitere Zusatzkosten herunterladen. Wir verraten, für wen sich die Games lohnen und für wen nicht.

Alle neuen Gratis-Games bei PlayStation Plus im April 2020

Ab wann sind die April-Spiele erhältlich? Die Titel des März-Aufgebots stehen diesmal am Dienstag den 7. April 2020 im PlayStation Store zum Download bereit, um die Mittagszeit herum. Bis dahin solltet ihr euch noch die PS Plus-März-Titel laden.

Aber Achtung, Downloads verlangsamen sich: Aufgrund der verstärkten Nutzung während der Corona-Krise drosselt Sony die Downloads im PSN. Es kann daher sein, dass es etwas länger als sonst dauern wird, bis ihr die Spiele heruntergeladen habt.

Für wen lohnen sich die neuen Spiele bei PS+?

Uncharted 4

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Download-Größe: 48.69 GB

48.69 GB Regulärer Preis: 19,99 Euro

19,99 Euro GamePro-Test-Wertung: 92

Darum geht's: In Uncharted 4 begleiten wir Schatzsucher und Draufgänger Nathan Drake auf sein finales Abenteuer. Wie von den Vorgängern gewohnt, klettern wir und schießen uns durch weitläufige und wunderschöne Areale, diesmal auf der Suche nach einem Piratenschatz.

Für wen es sich lohnt & für wen nicht: Naughty Dogs Action-Adventure hat mittlerweile zwar schon vier Jahre auf dem Buckel, gehört aber immer noch zu den visuell schönsten und technisch besten PS4-Exklusives. Der Titel lohnt sich also schon alleine wegen des optischen Genusses.

Spielerisch begeistert Uncharted 4 aufgrund vieler frischer Ideen ebenfalls: Dank Greifhaken schwingt sich Drake nun durch die Lüfte und verwickelt uns so in noch aufregendere Kletterpartien. Die emotionale Story stellt zudem einen befriedigenden Abschluss der Drake-Abenteuer dar. Sie funktioniert aber auch ohne Vorwissen aus den älteren Teilen, weil die Handlung in sich geschlossen und daher auch für Serien-Fremdlinge nachvollziehbar ist.

Ihr merkt: Viel auszusetzen gibt es an Uncharted 4 nicht. Einzig die Rätselpassagen fallen etwas zu leicht aus, aber das dürfte all diejenigen, die lieber nach rasanter Action trachten, ohnehin nicht stören. Uncharted 4 sollte in keiner Sammlung fehlen!

Dirt Rally 2.0

Genre: Rennspiel

Rennspiel Download-Größe: 27.12 GB

27.12 GB Regulärer Preis : 44,99 Euro

: 44,99 Euro GamePro-Test-Wertung: 90

Darum geht's: Dirt Rally 2.0 ist eine Hardcore-Rallye-Simulation von Codemasters mit Strecken rund um den Globus, über die wir mit starken Offroad-Geschossen brettern.

Realismus steht hier im Vordergrund, zudem setzt Dirt Rally 2.0 auf eine strategische Komponente: Wir passen unser Team und ihre Wagen an Renntaktiken an und müssen uns so durch zahlreiche Veranstaltungen und Wettbewerbe kämpfen. Neben einer Einzelspieler-Karriere gibt's außerdem einen kompetitiven Online-Multiplayer.

Das steckt in Dirt Rally 2.0:

50 Autos (können dank umfangreichem Tuning-Feature aufgemöbelt werden)

72 Pisten in sechs Regionen (Neuseeland, Argentinien, Spanien, Polen, Australien, USA)

wechselne Community- und KI-Herausforderungen

Für wen es sich lohnt & für wen nicht: Dirt Rally 2.0 eignet sich dank realistischer Fahrphysik insbesondere für die Rennspiel-Fans, denen Dirt 4 zu arcadig war.

Genau deshalb dürfte sich es aber gleichzeitig für Fans reiner Arcade-Rennspiel-Action (zu denen beispielsweise auch die Need for Speed-Spiele gehören) weniger lohnen. Das sehr komplexe Tuning-Feature dürfte für letztere Fraktion außerdem eher erschlagend wirken.

Lohnt sich ein PS Plus-Abo?

PS Plus ist Sonys kostenpflichtiger Abo-Service, der euch nicht nur jeden Monat eine Auswahl an Spielen ohne Zusatzkosten bereitstellt, sondern auch das Online-Spielen bestimmter PS4-Titel ermöglicht. Alle Preise & Vorteile von PS Plus führen wir hier für euch auf.