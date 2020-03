Xbox Games With Gold April 2020: Gratis-Spiele bringen RPG-Klassiker

Der Monat neigt sich dem Ende entgegen und bereits jetzt wissen wir, welche Gratis-Spiele uns im April 2020 bei den Games With Gold erwarten. Wir haben die kommenden Spiele für euer Abo aufgelistet und verraten, welche Highlights ihr im Blick haben solltet.

Neue Gratis-Games im April für Xbox One

Project Cars 2 (01. April - 30. April)

Knights of Pen and Paper Bundle (16. April - 15. Mai)

Neue Gratis-Games im April für Xbox One & Xbox 360

Fable Anniversary (01. April - 15. April)

Blinx the Time Sweeper (16. April - 30. April)

Das sind übrigens die Game Pass-Spiele im April:

22 2 Mehr zum Thema Xbox Game Pass April 2020: Alle neuen Spiele im Überblick

Welche Xbox-Spiele lohnen sich?

Project Cars 2

Genre: Simulation

Simulation Entwickler: Slightly Mad Studios

Slightly Mad Studios Release: 2017

Worum geht's? Project Cars 2 ist eine Motorsport-Simulation, die wie schon der Vorgänger Project Cars (2015) mittels Crowdfunding finanziert wurde. Diesmal gibt es 50 einzigartige Locations und mehr als 200 Strecken. Ebenfalls mit dabei: Off-Road-Rennen, eine Koop-Karriere und E-Sports-Funktionen.

Es lohnt sich für euch, wenn: ... ihr Gefallen an realistischen Rennspielen habt, in denen ihr vom Spoiler bis zur Bremse alles bis ins kleinste Detail einstellen könnt.

Ihr lasst lieber die Finger vom Spiel, wenn: ... ihr generell wenig mit Rennspielen anfangen könnt oder euch mehr Arcade-lastige Racer gefallen.

Fable Anniversary

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Entwickler: Lionhead Studios

Lionhead Studios Release: 2014

Worum geht's: Fable Anniversary ist ein Remake des ersten Fable-Spiels. Das Original wurde an zahlreichen Stellen generalüberholt. So gibt es ein neues Interface, das Speichersystem wurde überarbeitet, die Ladezeiten wurden auf ein Minimum reduziert und die Erweiterung The Lost Chapters ist gleich mit enthalten. Auch grafisch hat sich einiges getan.

Es lohnt sich für euch, wenn: ... ihr eines der besten Xbox-Rollenspiele in einer überarbeiteten Neuauflage nachholen wollt, ihr skurril-brutale Welten mögt und dabei gut und gerne auf moderne Optik verzichten könnt.

Ihr lasst lieber die Finger vom Spiel, wenn: ... ihr viel Wert auf moderne Technik legt und eine eher realistische Optik bei Rollenspielen bevorzugt.

Was ist mit PlayStation Plus?

Sony hat die Gratis-Spiele für den April 2020 zwar noch nicht offiziell enthüllt, jedoch wohl aus Versehen geleakt. Was euch erwartet, könnt ihr hier nachschauen.

Ist für euch diesen Monat ein Spiel dabei?