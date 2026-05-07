Wisst ihr eigentlich, warum Google Google heißt? Jetzt schon

Google dürfte wirklich fast jeder Mensch kennen, der sich schon einmal mit dem Internet beschäftigt hat.

Manche Begriffe haben sich einfach im Sprachgebrauch eingebürgert und werden dann nicht mehr groß hinterfragt. Wie zum Beispiel die Redewendung, "etwas zu googlen". Die basiert natürlich auf der bekannten Internet-Suchmaschine Google. Aber woher hat die eigentlich ihren Namen?

Das Wort Google geht auf den Namen für eine absurd hohe Zahl zurück

Wie Google schon mehrfach an unterschiedlichen Stellen verraten hat, bezieht sich der Name auf das Wort "googol", was wiederum den Namen einer Zahl darstellt. Und zwar einer 1, gefolgt von 100 Nullen. Das ist ordentlich Holz und wird auf gut Deutsch offiziell eigentlich zehn Sexdezilliarden (oder zehn Sedezilliarden) genannt. So sieht das aus:

10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

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Aber wieso heißt die Zahl so, seit wann haben Zahlen Namen?

Ganz einfach: Der amerikanische Mathematiker Edwark Kasner soll seinen neunjährigen Neffen gebeten haben, einen Namen beziehungsweise ein Wort für die Zahl 10100 zu erfinden. Der hat sich daraufhin das Wort "googol" dafür ausgedacht und Kasner hat den Namen in seinem Buch Mathematik und Vorstellung dann geprägt. Der Neffe hieß übrigens Milton Sirotta, wie auf Wikipedia nachzulesen ist.

Genau daran hat sich Google orientiert. Beziehungsweise sollen die beiden Gründer Larry Page und Sergey Brin ihre Suchmaschine vor vielen Jahren danach benannt haben. Auf dem offiziellen Google-Blog wird dazu noch die folgende Begründung geliefert:

"Das Wortspiel soll auf die unglaubliche Menge an vorhandenen Informationen hinweisen und steht außerdem für unser Unternehmensziel: Die Informationen der Welt zu organisieren und für alle zu jeder Zeit zugänglich und nützlich zu machen."

Laut Wikipedia wird die Anzahl der Protonen im sichtbaren Universum übrigens auf 1080 geschätzt, was damit deutlich weniger als ein Googol wäre. Aber da das beobachtbare Universum nur ein winziger Teil des ganzen Universums sein könnte, könnte die Gesamt-Anzahl der Protonen natürlich doch größer als ein Googol sein.

Dann gibt es da auch noch das Googolplex, nach dem der Firmenhauptsitz von Google, das Googleplex benannt wurde. Bei einem Googolplex handelt es sich um eine 1 mit 10100 Nullen, also nochmal eine sehr, sehr viel größere Zahl.

Wusstet ihr, woher der Name stammt? Wie findet ihr die Herkunft des Wortes?