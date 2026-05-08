Achtung: Nutzt ihr Google Chrome, lädt euer Browser ungefragt 4 GB KI-Dateien runter - so löscht ihr sie dauerhaft

Google macht sich gerade mit einem Update für den eigenen Chrome-Browser bei Usern unbeliebt. Der lädt nämlich einfach heimlich 4 GB große KI-Dateien herunter, damit Gemini Nano direkt auf eurem Rechner landet. Vorher werdet ihr nicht gefragt und es ist auch nicht so einfach, den Platz wieder freizuschaufeln.
Gemini: Google Chrome installiert einfach so 4 GB große KI-Datei
Falls ihr nicht so gerne einfach mal 4 GB heruntergeladen haben wollt, ohne dem zugestimmt zu haben, seid ihr nicht allein. Aktuell regt sich massiv Kritik an dem automatischen Download von Google Chrome. Immerhin ist der Browser auf Milliarden von Geräten installiert.
Laut diesem The Privacy Guy-Beitrag dürften dadurch nicht nur massive Emissionen anfallen, auch die mangelnde Transparenz von Google sei aus Datenschutz- und rechtlicher Sicht bedenklich.
Besonders kurios und unangenehm wirkt in diesem Zusammenhang, dass Chrome die 4 GB wohl direkt wieder herunterlädt, wenn ihr die Dateien einfach nur löscht. Entfernt ihr sie dann erneut, geht der Download wieder von vorne los. So ähnlich war es offenbar auch schon bei Chromium und Claude Desktop der Fall.
So werdet ihr die 4 GB Chrome-Dateien endgültig wieder los
Wollt ihr die Dateien der Google-LLM beziehungsweise des KI-Modells dauerhaft loswerden, müsst ihr die KI-Funktionen von Google Chrome komplett deaktivieren – oder Google Chrome alternativ vielleicht einfach ganz deinstallieren. Dann wärt ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Ob ihr zu denjenigen gehört, bei denen die 4GB schon heruntergeladen worden sind, könnt ihr unter Windows in diesem Ordner nachschauen (ihr müsst nur noch euren Benutzernamen einfügen):
- C:\Benutzer\Benutzername\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\OptGuideOnDeviceModel
Um die KI-Funktionen von Google Chrome zu deaktivieren, müsst ihr zuerst die Anwendung einmal vollständig beenden.
- Dann öffnet ihr die internen Konfigurationseinstellungen, indem ihr chrome://flags/ in die Adresszeile eingebt und Enter drückt.
- Sucht die Option Enables Optimization Guide On Device und deaktiviert sie.
- Macht dasselbe mit Prompt API.
- Anschließend könnt ihr die 4GB Dateien aus dem oben angegebenen Dateipfad entfernen.
Hier seht ihr den Vorgang noch einmal im Video:
Link zum YouTube-Inhalt
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Vorsicht! Ihr solltet gut aufpassen und vorsichtig vorgehen, wenn ihr in den Browser-Einstellungen herumfuhrwerkt. Am besten ändert ihr nur etwas dort, wenn ihr genau wisst, was ihr tut. Falls ihr aus Versehen irgendetwas löscht oder umstellt, was nicht beabsichtigt war, kann das dazu führen, dass der Browser nicht mehr richtig funktioniert.
Habt ihr die Dateien auch bei euch schon gefunden? Und wie geht ihr damit um?
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