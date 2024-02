PC-Spieler bestellt Grafikkarte und Amazon-Lieferant lässt sie einfach vor der Tür im Regen stehen

Dieses Bild hat der Reddit-User zur Veranschaulichung gepostet (Bildquelle: Reddit).

Wer kennt es nicht? Wir freuen uns auf eine neue Anschaffung, können die Lieferung kaum erwarten, aber dann geht dabei alles gründlich schief: Der Artikel kommt nicht an oder wird auf die Poststelle gebracht, obwohl wir doch zum Zeitpunkt der Lieferung zu Hause waren.

Oder die Bestellung ist ungenügend verpackt und wird dann auch noch an einem unmöglichen Ort abgestellt. Letztere beide Dinge waren bei einem Reddit-User der Fall, der seinem Ärger in einem Post Luft macht.

So wurde die Grafikkarte ausgeliefert

"Oh cool, sie haben sie nicht in einen Karton gepackt und im Regen gelassen", bemerkt Reddit-User NewNage und teilt anbei das Bild seiner Bestellung. Neben zwei Amazon-Sendungen liegt eine Grafikkarte, einfach nur in ihrer Originalverpackung, aber ohne schützenden Umkarton. Sie kommt, wie der User in den Kommentaren verrät, ebenfalls von Amazon.

Nass ist nicht nur der Ziegelsteinboden darunter; auch auf der Verpackung haben sich Wassertropfen gesammelt, der Paketzettel, der schon ganz durchgeweicht ist, wurde einfach direkt darauf gepappt. Kein Wunder, dass die Person die Adresse ausgerechnet mit einem wütenden Smiley verdeckt.

Der Paketzettel verdeckt auch die Aufschrift auf dem Karton ein wenig, aber es dürfte sich um die Sapphire Pulse AMD Radeon RX 6600 handeln. Diese wird zumeist für etwa 200 Euro gehandelt, was für eine Grafikkarte zwar nicht im oberen Bereich liegt, aber trotzdem keine Summe ist, die jemand gerne zum Fenster rauswirft.

So ging es in dem Fall weiter

Da funktioniert "im Regen stehen lassen" doch perfekt im Wortsinn. Dass das ganze Gaming-Erlebnis jetzt den Bach runtergeht, müsste aber in dem Fall gar nicht sein (sorry, den konnten wir uns nicht verkneifen).

Die Originalverpackung ist etwas mitgenommen, aber wie es um die Karte selbst steht, ist schwer zu sagen. Sollte es sich um Neuware handeln, dann müsste der Inhalt zusätzlich durch Folie geschützt sein.

Außerdem ist Nässe generell nicht unbedingt der Untergang für die Hardware. Die kann nämlich in der Regel auch ganz gut wieder getrocknet werden, wobei bestimmte Komponenten Rost ansetzen könnten. Reddit-User NewNage schlägt sich damit allerdings nicht herum, sondern gibt in den Kommentaren an, schon die Rückerstattung eingeleitet zu haben. Nun müsse der User die Karte zurücksenden.

In den Antworten auf den Post wird auch die Schuldfrage diskutiert. Empfänger*innen geben bei kontaktlosen Annahmen in der Regel selbst an, wo Päckchen abgestellt werden soll. Einige Auslieferer weisen auch klar darauf hin, dass es ein trockener Ort sein müsse.

NewNage erklärt, dass es aber sehr wohl einen schützenden Überhang bei der Haustür gegeben habe, nur habe das Päckchen eben nicht darunter gelegen, sondern drei Meter vom Eingang entfernt. Sicher leisten viele Zusteller*innen in der täglichen Hektik gute Arbeit, aber dann gibt es eben auch Fälle wie diese, die schwer nachvollziehbar sind.

Hier kommen zwei Dinge zusammen: Andere Personen ägern sich über das komplette Fehlen einer schützenden Umverpackung.

NewNage betont in einer Antwort zu wissen, dass Angestellte bei Amazon hart arbeiten, wundert sich aber gleichzeitig, wie das passieren konnte. Vor allem in direktem Vergleich zu einem zuvor bestellten, billigen Plastikmülleimer. Der sei nämlich in einem riesigen, dicken Umkarton gekommen.

Wann hattet ihr zum letzten Mal Ärger mit einer Bestellung, sei es aufgrund ungenügender Verpackung oder der Zustellung?