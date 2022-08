Gran Turismo 7 teast Update 1.20 an und die Fans raten schon fleißig

Das Rennspiel Gran Turismo 7 für PS5 und PS4 wird wenig überraschend auch im August ein neues Update bekommen, welches dem Titel neue Fahrzeuge und Anpassungen spendiert. Was uns im Patch, der voraussichtlich Versionsnummer 1.20 tragen wird, erwartet, hat nun Kazunori Yamauchi auf Twitter angeteasert.

Wie schon vor vergangenen Updates postete der CEO von Entwickler Polyphony und leidenschaftliche Rennfahrer ein Bild von drei Fahrzeugen, die im kommenden Update dabei sind. Und wie üblich sind diese nicht direkt zu erkennen, stattdessen schälen sich lediglich Silhouetten aus einem dunklen Hintergrund.

Wann soll das Update erscheinen? In der nächsten Woche, also irgendwann im Zeitraum zwischen dem 22. und dem 28. August.

Unter dem Tweet raten und spekulieren die Fans bereits fleißig, um welche Autos es sich auf dem Bild handeln könnte. Die Porsche-Silhouette ist beispielsweise ziemlich deutlich erkennbar und ebenso klar dürfte sein, dass auch ein Formel-Wagen im 1.20-Lineup stehen wird.

Die Fans in den Kommentaren sind sich zwar nicht komplett einig, trotzdem kristallisieren sich bereits drei Favoriten heraus:

Porsche Cayman GT4

Pontiac GTO

McLaren MP4/4

Kommen auch neue Strecken? Dass neue Fahrzeuge in den Fuhrpark von GT7 kommen, steht also bereits fest, unklar ist dagegen noch, ob es auch neue Strecken geben wird. Diese Frage blieb zumindest auf Twitter bislang unbeantwortet. Sämtliche Inhalte und Anpassungen von Update 1.20 dürften wir aber voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche erfahren.

Seit dem Release des letzten großen Updates sind knapp drei Wochen vergangen. Version 1.19 brachte unter anderem drei neue Autos und diverse Neuerungen im Fotomodus. Was genau angepasst wurde, lest ihr in unserem Artikel:

Gran Turismo 7 wurde am 4. März 2022 für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 veröffentlicht. Der Release von Patch 1.08 sorgte dann für große Diskussionen, weil unter anderem Credit-Belohnungen von Ingame-Rennen deutlich generft wurden. Mittlerweile hat Polyphony aber gegengesteuert, die grundsätzlichen Stärken und Schwächen des Spiels lest ihr in unserem Test zu Gran Turismo 7.

Freut ihr euch auf Update 1.20?