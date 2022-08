Gran Turismo 7: Update 1.20 kommt morgen und bringt neue Autos und Streckenvarianten

Das PlayStation-Rennspiel Gran Turismo 7 bekommt noch im August das nächste Content-Update spendiert. Der kommende Patch bringt den Titel für die PS5 und die PS4 auf Versionsnummer 1.20 und fügt der virtuellen Garage unter anderem vier neue Fahrzeuge hinzu. Sony und Entwickler Polyphony haben jetzt bekannt gegeben, was im Update steckt und wann der genaue Release ist.

Datum und Uhrzeit für Update 1.20: 25. August um 8:00 Uhr deutscher Zeit

Insgesamt gibt es vier neue Einträge im Gran Turismo 7-Fuhrpark, darunter einen Formel-Wagen und einen echten Muscle Car-Klassiker:

McLaren MP4/4 '88

Pontiac GTP "The Judge" '69

Porsche Cayman GT4 '16

De Tomaso Mangusta (Christian Dior)

Update 1.20 erhöht damit die Gesamtzahl der verfügbaren Autos in Gran Turismo 7. Für einen Gesamtüberblick aller Fahrzeuge werft am besten einen Blick in unsere Liste:

Nicht nur die virtuelle Garage des Rennspiels wird erweitert, auch neue Strecken sind im Content-Paket von Update 1.20 enthalten. Allerdings handelt es sich hier "nur" um Streckenvariationen des Barcelona-Catalunya-Kurses. Folgende Kursversionen sind neu:

No Chicane Layout

National Layout

Rallycross Layout

Darüber hinaus warten im Cafe nach der Installation des Updates zwei neue Menüs auf euch. Auf Sammlerlevel 27 öffnet sich die "Abarth Collection, wer Rang 38 erreicht, kann an "Gr. 2 Racing Cars teilnehmen.

Teaser schon am Wochenende

Bereits am Wochenende hatte Polyphony-CEO Kazunori Yamauchi drei Autos des GT7-Updates auf einem Bild angeteasert und die Fans zum fast schon traditionellen Ratespiel gebracht. Wie die finale Fahrzeugliste des neuen Updates zeigt, haben die meisten gute Augen bewiesen und die "richtigen" Autos erkannt.

Gran Turismo 7 wurde am 4. März 2022 für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 veröffentlicht.