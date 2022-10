Gran Turismo 7 bekommt diese Woche vier neue Autos und das könnten sie sein

Polyphony Digital versorgt Gran Turismo 7 stetig mit neuen Updates. Die erweitern regelmäßig auch den Fuhrpark des Rennspiels. Auch der neueste Patch, der diese Woche kommt, bildet da keine Ausnahme. Seit dem Release des PS5 und PS4-Racers bringt das Entwicklerstudio jeden Monat ein entsprechendes Update raus und wir können auch schon grob erkennen, welche Autos das Oktober-Update mit sich bringt.

Gran Turismo 7: Vier mysteriöse neue Autos angeteast, die schon bald kommen

Rennsportfans aufgepasst: Ihr könnt schon mal den nächsten Ölwechsel einleiten, den Lack polieren und ein Duftbäumchen aufhängen. Es dauert nicht mehr lange, dann donnert das nächste Gran Turismo 7-Update über den Asphalt. Während das letzte im September mit nur drei neue Autos daherkam, bringt der Oktober-Patch wieder wie gewohnt vier.

Das teast zumindest der Gran Turismo 7-Producer Kazunori Yamauchi auf Twitter an. Hier seht ihr den Tweet:

Nächste Woche ist es soweit: Dann erscheint das Oktober-Update für Gran Turismo 7. Einen genaueren Termin gibt es leider noch nicht. Wir wissen auch noch nicht, was außer den vier Autos an Änderungen oder neuen Inhalten mit von der Partie ist. Das dürfte aber wie gewohnt einen Tag vor der Veröffentlichung des Patchs bekannt gegeben werden.

Was sind das für Autos? Die Fans und Autokenner unter den Gran Turismo 7-Spieler*innen können es allein an den Silhouetten erkennen. Bei diesen vier hier gezeigten Vehikeln handelt es sich höchstwahrscheinlich um die folgenden:

Nissan Skyline 2000GT-R

Maserati Merak SS

NISMO GTR GT3

Mazda Roadster NB

Hier könnt ihr euch unser Test-Video zu Gran Tursimo 7 anschauen:

Es steht natürlich noch nicht offiziell fest, dass es diese vier Autos sind, die das Oktober-Update bringt. Ihr solltet euch vielleicht also nicht zu früh freuen, aber es könnten durchaus genau diese vier Fahrzeuge sein. Alle Autos, die es aktuell in Gran Turismo 7 gibt, findet ihr in unserer großen GamePro-Übersicht.

Welche Autos vermisst ihr noch? Was wünscht ihr euch sonst für Gran Turismo 7?