Spieler 'erreicht' in legendärem PS2-Rennspiel die dreifache Lichtgeschwindigkeit - mehr als 3 Milliarden km/h!

Bei Rennspielen dreht sich alles um Tempo, das ist auch in der Gran Turismo-Reihe nicht anders. Während wir aber durchaus mit hunderten Kilometern pro Stunde über die Pisten brettern können, ist die Geschwindigkeit, die ein Spieler erreicht hat, eigentlich unmöglich. Der Fan ist nämlich laut dem Spiel mit dreifacher Lichtgeschwindigkeit umhergedüst – dank eines absurden Bugs.

Mit Lichtgeschwindigkeit durch Gran Turismo 3

Bei dem besagten Spiel handelt es sich um Gran Turismo 3, das vor inzwischen 24 Jahren für die PlayStation 2 erschienen ist. Bis heute ist der Titel nicht nur ein Meilenstein der Reihe, er weist auch einen äußerst kuriosen Bug auf, der Geschwindigkeiten von 3.456.039.922 Kilometern pro Stunde ermöglicht – oder umgerechnet eben dreifache Lichtgeschwindigkeit.

Wie das geht, hat YouTuber MrResistance schon 2022 in einem Video demonstriert. Die Beschleunigung seines Wagens fängt hier scheinbar normal an. Lange Zeit hält sich das Gefährt im Bereich um die 200 Meilen pro Stunde, dann steigt der Wert plötzlich rasant in die Tausende an, ehe er zur Lichtgeschwindigkeit springt:

Aber wie ist das eigentlich möglich? Tatsächlich handelt es sich hierbei um den sogenannten "Wheelie-Glitch". Der tritt auf, wenn das Fahrzeug einen Wheelie macht – also die Vorderräder vom Boden abheben. Mit bestimmten Modifikationen etwa an der Federung des Fahrzeugs lässt sich dieser Effekt erzeugen.

Gran Turismo 3 kann dann umgekehrt die Geschwindigkeit nicht mehr korrekt berechnen, was zu den angezeigten Werten ebenso wie zu den grafischen Fehlern führt. Allzu viel habt ihr von der Geschwindigkeit also nicht mit dem Glitch.

Lichtgeschwindigkeit erreicht ihr im aktuellen Ableger Gran Turismo 7 zwar nicht, dafür wird das Spiel noch regelmäßig mit neuen Updates befüttert:

Weit vor dem offiziellen Rennspiel-Rekord

Laut Guinness World Records kann den offiziellen Geschwindigkeitsrekord in einem Rennspiel übrigens Powerdrome für sich beanspruchen. In dem Spiel könnt ihr allerdings gerade einmal schlappe 2.414 Kilometer pro Stunde erreichen, also 1/1.429.179 der dreifachen Lichtgeschwindigkeit – nur schafft das Raketen-Rennspiel das auch ohne Bugs.

Lassen wir aber mal kurz Bugs für die Geschwindigkeitswerte zu, stellt ein Titel übrigens sowohl Powerdrome als auch Gran Turismo 3 in den Schatten. Ein Fehler im Spiel Big Rigs kann nämlich dafür sorgen, dass eure Trucks bis zu unendlicher Geschwindigkeit beschleunigen können. Das nennen wir doch mal schnell!

