Markus Söder macht sich mit eigenem GTA 6-KI-Cover zum Gespött: "Lebe nicht in Bayern, schäme mich trotzdem"

Ja, doch, das wurde wirklich auf dem offiziellen Account gepostet (Bild: instagram.com/p/DZ-eaM6NUJX/).

Markus Söder ist bekannt dafür, unfassbar viel Geld für Fotografen auszugeben und sich auf seinen Social Media-Kanälen lächerlich zu machen. Dieses Mal isst er aber keine Wurst oder trinkt Bier, sondern postet ein offensichtlich von einer sogenannten KI generiertes Fake-Cover, das bei der GTA 6-Reihe geklaut hat. Was überhaupt nicht gut ankommt.

Markus Söder postet KI-generiertes GTA 6-Cover

Der Post wirft unendlich viele Fragen auf. Wofür soll das überhaupt ein Cover sein? Anscheinend für das Bundesland selbst. Die Caption zu dem absurden Bild lautet "Hightechland Bayern vor GTA 6. So geht Zukunft. 🚀", während auf dem Cover selbst "Hightech & Heimat Bayern" steht. Nur passt hier wirklich gar nichts zusammen.

1:11:56 GTA 6 - 60 neue Screenshots, Ultimate Edition und Online-Absage in der Video-Analyse

Autoplay

Drei der acht Kacheln könnten irgendwie mit Hightech in Verbindung gebracht werden. Wobei völlig unklar bleibt, was das für ein seltsames Gerät sein soll, was Markus Söder da im rechten mittleren Bild anfasst, und der Roboter links unten sieht auch nicht gerade danach aus, als würde er mit diesen Armen wirklich funktionieren können.

Dann hätten wir noch Dorothee Bär in einem esa-Jäckchen. Ach ja, was ist eigentlich aus den 700 Millionen geworden, die Bayern in die Raumfahrt investieren wollte, was aus dem eigenen bayrischen Satelliten und vor allem aus Bavaria One mit dem legendären Söder-Logo? Wie auch immer: Jetzt ziert er wenigstens dreimal sein eigenes Bayern-Cover. Das ist doch auch was.

A propos Hightech: Besonderes Augenmerk verdient auch die Seilbahn im unteren, mittleren Bild, deren Seil einfach irgendwo im Nichts endet. Aber alles nebensächliche Details! Hauptsache Bayern, Lederhosen und Dirndl! Was die mit Hightech zu tun haben, bleibt wohl auf ewig Markus Söders Geheimnis. Wobei doch jedes Kind weiß, dass in diese Ecke eigentlich ein Helikopter gehört. Wieder eine Hightech-Chance vertan.

Seht euch dieses wunderbare Pracht-Exemplar an. Es ist wie ein Autounfall, man findet es schlimm, kann aber auch nicht wegsehen:

Wie gesagt: Ja, das wurde wirklich so gepostet (Bild: instagram.com/p/DZ-eaM6NUJX/)

... und alle machen sich drüber lustig

Es gibt wirklich fast gar keine positiven Kommentare zu diesem Beitrag. Die meisten beschweren sich über den billigen KI-Look des Ganzen und sind genauso baff wie wir, was das Ganze eigentlich soll. Sehr viele Personen beschreiben die Aktion als "cringe", "Fiebertraum", "albern" oder "peinlich". lange.praline schreibt:

"Es entzieht sich auch nicht einer gewissen Ironie, dass jedes GTA-Cover primär von Schwerkriminellen geschmückt wird."

Selbstverständlich wird auch mehrfach auf den fehlenden Heli links oben hingewiesen und danach gefragt, ob das Satire sein soll, beziehungsweise was Satire darf. In diesem Sinne schreibt katze_schneidet:

"Enttäuschend. Von drei Bildern nur drei mit Maggus. Das ist zu wenig!"

Die Allermeisten scheinen dieses äußerst fragwürdige Bild aber einfach kaum auszuhalten. Eine Person schreibt beispielsweise, Markus Söder "blamiert ganz Bayern", während die nächste noch ein paar Schritte weitergeht:

"Lebe nicht in Bayern, schäme mich trotzdem."

Immer wieder wird auch angemerkt, dass sich Markus Söder offenbar Donald Trump und dessen Gebaren zum Vorbild nimmt. Insta-User adebaerchen gibt zu Bedenken, dass wir es hier mit einem Problem zu tun haben, das nicht nur Markus Söder betrifft:

"So absolut cringe af, wünschte mir mal sachliche, nüchterne, emotionslose Politiker zurück, die einfach mal auf Wissenschaft und statistische Erhebungen entscheiden..."

Aber zurück zu GTA 6:

Die Vorbestellungen sind jetzt online gegangen und damit wurden auch direkt noch eine ganze Menge an neuen Infos und unzählige frische Screenshots veröffentlicht.

Echtes Gameplay gab es zwar immer noch nicht zu sehen, dafür wissen wir aber wenigstens, dass in der physischen Edition keine Disc, sondern nur ein Download-Code enthalten sein wird. Außerdem gibt es eine Paywall für Ingame-Shops, die nur Ultimate Edition-Käufer*innen zugänglich sein werden.

Wie findet ihr den Instagram-Beitrag von Markus Söder, dem Ministerpräsident von Bayern?