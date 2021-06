Gratis-Spiele am Wochenende: Rainbow Six Siege und mehr kostenlos auf PlayStation und Xbox

Das Wochenende steht vor der Tür und hält wieder einige kostenlos spielbare Titel bereit. Dieses Mal gibt es einige vielversprechende Titel wie Raibow Six Siege, das immerhin bis Ende des Wochenendes gratis gespielt werden kann. Wir führen euch hier alle aktuellen kostenlosen Spiele auf.

Rainbow Six: Siege ist auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S und X gratis

Das Video zeugt euch, Was sich in R6 Siege im letzten Jahr getan hat:

Verfügbar bis: 21. Juni 2021

PS Plus/Xbox Live Gold nötig? Ja

Auch im Game Pass? Ja

Genre: Multiplayer-Taktik-Shooter

Darum geht's: In Rainbow Six Siege tretet ihr als Teams, die aus verschiedenen Operatoren mit unterschiedlicher Ausrüstung und Bewaffnung bestehen, online gegeneinander an. Gute Absprache und Zusammenarbeit, Taktisches Vorgehen und bedachter Einsatz aller Möglichkeiten stehen hier im Vordergrund und machen das Spiel zu einem echten Highlight sowie Dauerbrenner.

WW1: Verdun gibt es kostenlos für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S und X

Dieses Video zeigt euch, was sich hinter WW1: Verdun genau verbirgt:

Verfügbar bis: 21. Juni 2021

PS Plus/Xbox Live Gold nötig? Ja

Auch im Game Pass? Nein

Genre: Weltkriegs-Shooter

Darum geht's: In möglichst realistischen und authentischen Schlachtenszenarien kämpft ihr euch online mit vielen anderen Personen durch die Schützengräben des ersten Weltkriegs. WW1: Verdun dürfte für all diejenigen genau das Richtige sein, denen Battlefield 1 nicht dramatisch, realistisch, hart und dreckig genug war.

PGA Tour 2K21 startet ins Free2Play-Wochenende auf der Xbox

Link zum Twitter-Inhalt

Verfügbar bis: 21. Juni 2021

Xbox Live Gold nötig? Für Multiplayer ja

Auch im Game Pass? Nein

Genre: Sportsimulation

Darum geht's: In PGA Tour 2K21 könnt ihr euren Träumen einer professionellen Golf-Karriere freien Lauf lassen. Im Juni kommen sogar erstmals die von Fans selbst erstellten Kurse frisch ins Programm. Ihr könnt entweder gegen Pros oder mit eurem eigenen Team spielen und natürlich passiert das alles auch auf echten Kursen.

Haufenweise Demos für Xbox dank Summer Game Fest

Verfügbar bis: 21. Juni 2021

Xbox Live Gold nötig? Nein

Auch im Game Pass? Nein

Genre: Sportsimulation

Insgesamt 38 Xbox-Demos: Dieses Wochenende könnt ihr auch noch die 38 Indie-Demos und frühe Testversionen im Rahmen des Xbox Summer Game Fest ausprobieren. Die stehen euch einfach direkt über das Xbox-Dashboard eurer Xbox Series X/S oder Xbox One zur Verfügung und halten auch abseits des Zelda-likes Tunic (siehe oben), des spannenden Sable, das an BotW erinnert oder The Riftbreaker mit Sicherheit noch die eine oder andere Überraschung bereit.

Mehr Infos dazu und alle spielbaren Titel findet ihr hier:

Tell Me Why behalten: Das aktuelle Spiel der Life is Strange-Macher Tell Me Why steht den gesamten Juni über kostenlos zur Verfügung und ihr dürft es dann auch behalten. Das Story-Adventure erzählt eine einfühlsame wie spannende Geschichte und lohnt sich für alle, die Lust auf gut geschriebene, diverse Charaktere und Geschichten sowie gameplaytechnisch eher seichte Rätselkost haben.

Gratis-Demos auf der Switch: Auf der Switch könnt ihr abseits der Free2Play-Titel wie Fortnite, Rocket League oder Knockout City wie gewohnt vor allem ein paar kostenlose Demoversionen ausprobieren. Dieses Mal gesellt sich zu Miitopia und Co auch noch eine Gratis-Demo des Spielestudios dazu. Wenn ihr schon immer mal eigene Games zusammenbasteln wolltet und keine PlayStation für Dreams habt, seid ihr hier goldrichtig.

Was davon spricht euch am meisten an? Was werdet ihr ausprobieren, was eher nicht?