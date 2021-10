Gratis am Wochenende: Schaut noch vor Release in die Funsport-Welt von Riders Republic rein

Auch dieses Wochenende locken wieder einige Gratis-Spiele: Allen voran das neue Riders Republic von Ubisoft. Ihr könnt den Extremsport-Abenteuerspielplatz sogar schon vor der eigentlichen Veröffentlichung ausprobieren. Fallout 76 gibt es ebenfalls eine ganze Woche lang kostenlos, aber das war noch nicht alles.

Gratis auf Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 und PS5

Riders Republic

Verfügbar bis: 28. Oktober 2021 (vier Stunden lang)

28. Oktober 2021 (vier Stunden lang) Xbox Live Gold/Playstation Plus nötig? Ja

Ja Auch im Game Pass Ultimate enthalten? Nein

Nein Auch in PS Now enthalten? Nein

Nein Genre: Funsport-Multiplayer

Darum geht's: Ubisoft erweitert das Konzept von Steep um diverse andere Fun- und Extremsportarten. Das heißt, ihr könnt in Riders Republic nicht mehr nur mit Wingsuit, Ski und Snowboard, sondern auch noch mit dem Fahrrad den Berg runter donnern. Dieses Mal gibt es außerdem eine richtige Open World und einen sehr viel stärkeren Fokus auf Mutliplayer-Action. In der Gratis-Trial-Woche sind allerdings die Massen-Rennen auf 32 Personen begrenzt. Ihr könnt die ganze Woche bis zum Launch am 28. Oktober gratis spielen, aber nur vier Stunden lang. Dafür dürft ihr eure Fortschritte übernehmen, falls ihr die Vollversion kauft.

Fallout 76

Verfügbar bis: 25. Oktober 2021

25. Oktober 2021 Xbox Live Gold/Playstation Plus nötig? Ja

Ja Auch im Game Pass Ultimate enthalten? Ja

Ja Auch in PS Now enthalten? Ja

Ja Genre: MMO-RPG

Darum geht's: Fallout 76 erweitert das Konzept bisheriger Fallout-Teile um sehr viel mehr Multiplayer-Elemente. Wir besiedeln Appalachien neu und müssen uns mit allerhand Mutanten herumschlagen, können aber auch andere Spieler*innen treffen und Basen bauen. Zum Launch gab es viel Kritik, mittlerweile haben Bethesda und Microsoft aber gehörig am Spiel geschraubt. NPCs, neue Quests und Optionen haben den Titel massiv verbessert. Zusätzlich zum zeitlich begrenzten Gratis-Spiel sind aktuell auch alle anderen Fallout-Titel heruntergesetzt.

The Elder Scrolls Online Plus

Verfügbar bis: 25. Oktober 2021

25. Oktober 2021 Xbox Live Gold/Playstation Plus nötig? Ja

Ja Auch im Game Pass Ultimate enthalten? Ja

Ja Auch in PS Now enthalten? Nein

Nein Genre: MMO-RPG

Darum geht's: ESO Plus ist der Premium-Aboservice zu The Elder Scrolls Online, der euch Zugriff auf fast alle DLCs und noch sehr viel mehr im Spiel gibt. Ihr bekommt zum Beispiel Elsweyr, Greymoor, Dragonhold, Murkmire, Markarth und Waking Flame, braucht dafür allerdings auch das Hauptspiel.

Gratis auf Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und Nintendo Switch

Dead by Daylight

Verfügbar bis: 25./24. Oktober 2021

25./24. Oktober 2021 Xbox Live Gold/Playstation Plus nötig? Ja

Ja Auch im Game Pass Ultimate enthalten? Ja

Ja Auch in PS Now enthalten? Nein

Nein Genre: Asymmetrischer Multiplayer-Horror

Darum geht's: In Dead by Daylight tritt ein Killer gegen mehrere Opfer an. Die müssen gut zusammenarbeiten, um eine Chance gegen Freddy Krüger, den Scream-Killer und viele andere ikonische Horrorfiguren zu haben. Das Ganze macht besonders mit Freunden Laune und kann am Wochenende auf Xbox, PS4/PS5, Stadia, der Switch und dem PC kostenlos gezockt werden. Zusätzlich winken jede Menge Halloween-Extras.

Gratis auf Xbox One und Xbox Series S/X

F1 2021

Verfügbar bis: 24. Oktober 2021

24. Oktober 2021 Xbox Live Gold nötig? Ja

Ja Auch im Game Pass Ultimate enthalten? Ja

Ja Auch in PS Now enthalten? Nein

Nein Genre: Simulation

Darum geht's: Ordentlich Gas geben, ab und zu bremsen, lenken und in schnellen Autos um die Wette fahren - Formel 1 2021 eben. Als Teil der Gratis-Spieltage von Microsoft kann der neueste Teil der Simulations-Reihe rund um Hamilton und Co. auf der Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X am Wochenende kostenlos ausprobiert werden.

Was davon wollt ihr spielen? Haben wir was cooles kostenlose übersehen? Schreibt es uns in die Kommentare!