Sparfuchs macht online ein Schnäppchen, bekommt das Spiel mit Diebstahlsicherung geliefert und kann sie nicht knacken

Diese Xbox One-Version von Riders Republic kam online mit Diebstahlsicherung (Bild: reddit.com/user/phamjonny1991).

Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere daran: FrüherTM sind wir noch in einen Laden gegangen, um dort unsere Spiele zu kaufen. Damit die nicht geklaut wurden, waren sie oft mit elektronischen Diebstahlsicherungen ausgestattet. Online braucht es solche Sicherheitsmaßnahmen natürlich nicht. Aber was, wenn ihr ein Spiel bestellt und es trotzdem in so einer Verpackung geliefert wird? Genau vor diesem Problem steht ein Redditor, der in seinem Beitrag um Rat fragt.

Das Wichtigste im Überblick: Redditor bestellt günstiges Xbox-Spiel online für 5 Dollar

Spiel wird in Diebstahlsicherungs-Verpackung geliefert

Redditor sucht Rat, wie Diebstahlsicherung zu entfernen ist

Mögliche Methoden: Magnet oder vorsichtiges Entfernen mit Werkzeug

Xbox-Spieler kauft online Ubisoft-Game und es wird in Sicherheits-Verpackung geliefert - wie bekommt man die auf?

Darum geht's: Redditor phamjonny1991 hat online und für nur 5 Dollar eine überaus günstige Xbox-Fassung von Riders Republic geschossen. Dumm nur, dass er nicht so leicht wie erhofft an das Spiel herankommt. Denn beim Versand wurde eine zusätzliche Hürde eingebaut oder vielmehr gar nicht erst entfernt: Die Diebstahlsicherung. Da stellt sich natürlich die Frage, wie man sie aufbekommt.

Nur um das nochmal ganz deutlich zu machen: Wir wollen hier natürlich nicht zum Diebstahl anregen und Hilfestellungen geben, wie sich solche Sicherungen im Laden entfernen lassen. Aber es scheint ein Problem zu sein, dass durchaus mal vorkommen kann, wie dieser Beitrag und ein anderer Reddit-Post von vor einiger Zeit belegen.

Wie kommt es überhaupt dazu? Das fragen sich viele Menschen in den Kommentaren natürlich auch. Einige mutmaßen, dass es sich hierbei um Diebesgut handeln könnte. Das würden wir allerdings ausschließen, weil der Titel offenbar direkt von der Supermarkt-Kette Walmart verschickt wurde. Dementsprechend tippen wir wie viele andere darauf, dass einfach vergessen wurde, die Sicherung zu entfernen.

So könnte die Hülle abgehen: Viele Kommentare drehen sich um die Mechanik, die hinter der Diebstahlsicherung steckt. Normalerweise wird sie wohl mit einem Magneten entfernt. Den müsstet ihr dann an der Oberseite der Verpackung entlang ziehen und sie sollte sich öffnen – wenn der Magnet stark genug ist.

Ansonsten hilft wohl nur Gewalt: Wer einen flachen Schlitz-Schraubenzieher und einen Hammer zur Hand hat, kann mit der Diebstahlsicherung auch einfach direkt kurzen Prozess machen. Allerdings ist dabei natürlich Vorsicht geboten. Schließlich wollt ihr auch wirklich nur die Anti-Diebstahl-Hülle zerstören und nicht die eigentliche Verpackung oder gar den Datenträger, auf dem sich das Spiel befindet.

Kauft ihr noch physische Spiele in echten Packungen und wie würdet ihr mit so einer Diebstahlsicherung umgehen, wenn ihr sie geschickt bekommt?