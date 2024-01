Dieser Greifautomat in einem Einkaufszentrum hat noch immer eine originalverpackte PSP als Preis

In manchen Greifautomaten hängen die Hauptpreise offenbar schon etwas länger herum (Bildquelle: Twitter).

Vor, zur Seite, greifen. Fast alle von euch dürften die Automaten kennen, die zum Beispiel in Einkaufszentren oder auf Jahrmärkten herumstehen, und für die man für etwas Kleingeld versuchen kann, Preise wie Kuscheltiere oder Spielzeug zu schnappen.

Glück hat man bei den verdammten Dingern allerdings selten und nicht wenige glauben deswegen, dass die Geräte entsprechend manipuliert sind. Was wir jetzt auf X (ehemals Twitter) gesehen haben, entkräftet diese Theorie nicht unbedingt – im Gegenteil.

Sonys erster Handheld als einer der Hauptpreise

Der Account "gaming memes" teilte ein Bild auf der Plattform, das einen ziemlich ungewöhnlichen – weil mittlerweile doch ziemlich veralteten – Preis in einem dieser Automaten zeigt. Es handelt sich nämlich um nichts geringeres als eine originalverpackte PSP samt Spiel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Sonys PlayStation-Handheld wird seit Ende 2014 – also seit knapp 10 Jahren – nicht mehr produziert, es ist also davon auszugehen, dass die Verpackung schon etwas länger im Automaten rumbaumeln muss und nie geschnappt wurde. Bei genauerem Hinsehen ist allerdings keine allzu dicke Staubschicht auf der Oberseite zu erkennen, es kann also auch sein, dass der Preis in jüngerer Vergangenheit dort platziert wurde.

Ein echtes Schätzchen

So oder so: Ein netter Preis wäre eine originalverpackte PSP allemal, zumal man die Konsole in diesem Zustand nur noch selten findet. Ein kurzer Blick auf eBay verrät, dass neue und versiegelte PSP-Modelle teils für mehrere hundert Euro angeboten werden. Mit etwas Glück lässt sich in dem Automaten also ein echtes Schätzchen angeln.

Sonys PSP erschien in Europa Anfang September 2005 und war der erste Versuch des PlayStation-Herstellers, im Handheld-Markt ein Stück vom Handheld-Kuchen abzubekommen, den damals Nintendo quasi allein für sich beanspruchte. Rückblickend lässt sich die PSP-Zeit durchaus als Erfolg verbuchen, denn bis zum Ende des Lebenszyklus verkaufte sich die Konsole etwas mehr als 80 Millionen Mal.

Der 2012 eingeführte Nachfolger PS Vita war dagegen ein Flop, mittlerweile hat sich Sony nahezu komplett aus dem Handheld-Markt zurückgezogen.

Würdet ihr bei dem Automaten euer Glück versuchen?