Großer MediaMarkt-Sale – Vom Switch 2-Hit bis zum PS5-Controller: Das sind die besten Gaming-Angebote!

Der aktuelle MediaMarkt-Sale bietet auch einige günstige Gaming-Deals.

Noch bis 9 Uhr am Montagmorgen läuft bei MediaMarkt ein großer Sale, durch den ihr neben vielen weiteren Technik-Deals wie 4K-Fernsehern, Handys oder Staubsauger-Robotern natürlich auch das eine oder andere Gaming-Schnäppchen abstauben könnt. Wir haben euch unten in diesem Artikel die Top-Deals herausgesucht. Wer lieber selbst den Sale durchstöbern möchte, kommt durch diesen Link direkt zur Aktion:

Das sind die 6 Top-Gaming-Angebote aus dem MediaMarkt-Sale!

Pokémon Pokopia: Der Nintendo-Hit des Jahres!

1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Autoplay

Pokémon Pokopia ist zumindest bislang der größte Nintendo-Hit des Jahres. Das Switch 2-Spiel, das man grob als eine Mischung aus Minecraft und Animal Crossing mit Pokémon beschreiben könnte, steht auf Metacritic bei 89 Punkten. Der Rabatt im Sale ist zwar nicht riesig, bei einem exklusiven Nintendo-Spiel, das ein so großer Erfolg und noch dazu erst ein paar Wochen alt ist, ist das allerdings auch nicht zu erwarten:

Saros: PS5-Hit schon vor Release 25€ günstiger!

25:41 Saros ist so unglaublich gut, das sollte verboten sein!

Am 30. April erscheint mit Saros das neue Spiel von Housemarque, dem Studio hinter Returnal, und unsere Erwartungen für den Third-Person-Shooter sind riesig. Die Entwickler scheinen nämlich die alten Stärken von Returnal beibehalten und die Schwächen wie die frustrierend harte Bestrafung von Fehlern ausgemerzt zu haben. Im Sale bekommt ihr jetzt schon insgesamt 25€ Rabatt, wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet:

DualSense Edge: Sonys bester PS5-Controller!

Der Sony DualSense Edge für PS5 hat im Vergleich zum Standard-Controller eine ganze Menge Extras zu bieten.

Falls euch der normale DualSense nicht mehr gut genug ist, könnt ihr euch jetzt mit dem Sony DualSense Edge einen echten High-End-Controller für PS5 günstiger sichern. Dieser bietet unter anderem programmierbare Extratasten, zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten per App und Trigger Stops, durch die ihr unter anderem in Shootern schneller feuern könnt:

WD Black SN850P: Beliebte PS5-SSDs endlich mal wieder günstiger!

Die WD Black SN850P ist eine der beliebtesten PS5-SSDs und wird euch direkt mit dem passenden Kühlkörper geliefert.

Die Preise für PS5-SSDs sind durch die Speicherkrise seit einigen Monaten gewaltig in die Höhe geschossen. Da ist es gut, dass ihr durch den MediaMarkt-Sale mit der WD Black SN850P mal wieder eines der beliebtesten Modelle zu einem deutlich reduzierten Preis bekommt. So günstig wie früher ist die SSD natürlich auch hier nicht, aber ein noch besseres Angebot bekommt ihr laut Vergleichsplattformen aktuell nirgendwo:

MSI MAG 27C6PFDE: 180Hz Gaming-Monitor zum kleinen Preis!

Diesen 180Hz-Monitor könnt ihr euch jetzt günstig sichern und eine flüssige Darstellung schneller Bewegungen genießen.

Ihr sucht nach einem vernünftigen Gaming-Monitor, der schnelle Bewegungen flüssig darstellen kann, wollt aber trotzdem nicht viel bezahlen? Dann könnt ihr euch jetzt den MSI MAG 27C6PFDE mit einem 180Hz-Display im Angebot schnappen. Laut Vergleichsplattformen gibt es den 27 Zoll großen Monitor derzeit nirgendwo günstiger als hier bei MediaMarkt:

Sony Inzone H9 II: Das neue High-End-Headset für PS5

Durch den MediaMarkt-Sale bekommt ihr eine ganze Reihe von Gaming-Headsets günstiger. Darunter ist beispielsweise Sonys neues, 2025 erschienenes High-End-Headset Sony Inzone H9 II für PS5 und PC. Das kabellose Headset, das ungefähr 30 Stunden lang durchhält, überzeugt neben der Klangqualität vor allem durch sein gutes Active Noise Cancelling. Ihr bekommt bereits 32 Prozent Rabatt, wenn ihr euch bei myMediaMarkt einloggt:

Falls euch das Sony Inzone H9 II doch eine Stufe zu teuer ist, könnt ihr auch noch einige günstigere Gaming-Headsets im Angebot bekommen. Hier eine Auswahl: