Sony hat angeblich einen großen PS5-exklusiven Shooter eingestampft

Laut eines Gerüchts wurde die Arbeit an einem Spiel eingestellt, das schon einige Zeit in Arbeit war.

Großer PS5-exklusiver Shooter? Falls ihr euch jetzt fragt, um welchen Titel es sich handelt: Das Spiel, das jetzt angeblich schon wieder gestrichen wurde, war bisher noch gar nicht angekündigt. Die Entwicklung soll allerdings schon eine ganze Weile angedauert haben.

Sci-Fi-Shooter angeblich gecancelt und Entwickler*innen entlassen

Das Gerücht stammt von Twitter User Timur222. Dieser berichtet, Sony habe einen noch unangekündigten Sci-Fi Shooter von Final Strike Games gecancelt. Das Spiel, so Timur222, sei drei Jahre in der Entwicklung gewesen und hätte in weiteren zwei Jahren erscheinen sollen, also 2025. Es hätte dann angeblich auf PlayStation 5 und den PC landen sollen.

In einer Ergänzung fügt der Twitter User hinzu:

Quelle: Entwickelt [hier liegt vermutlich ein Tippfehler vor und gemeint war "Entwickler"], der aus dem Studio entlassen wurde. Das Unternehmen musste 40% der Angestellten entlassen.

Um wen es sich bei der Quelle genau handelt, will der Twitter User nicht verraten, gibt aber an, die Konversation an den Journalist und Leaker Tom Henderson weitergeleitet zu haben.

Zur Untermauerung der Info postet Timur222 die Aussage eines weiteren Entwicklers, der angibt, von einer "Runde von Entlassungen" bei Final Strike betroffen zu sein. Es handle sich dabei ausdrücklich nicht um die ursprüngliche Quelle, sondern eine weitere Person.

Auf der offiziellen Webseite von Final Strike Seattle/Vancouver ist nur zu lesen, dass an einem unangekündigten AAA PVP-Shooter gearbeitet werde. Als Plattformen sind PC und "Konsole" angegeben. Näher wird das jedoch nicht definiert. Ob es sich um dasselbe Spiel handelt, kann also nur spekuliert werden.

Es ist außerdem möglich, dass es sich um eine Zusammenarbeit des Studios mit Deviation Games handelt. Auch hier sollen angeblich 90 Personen entlassen worden sein (via resetera.com).

Wie glaubwürdig ist dieses Gerücht? Da es sich nicht um offizielle Informationen handelt, solltet ihr die Aussage mit Vorsicht genießen. Zwar passen die Fakten wie die Info auf der Webseite und die Aussage bei der Jobsuche des Entwicklers gut zu dem Gerücht, trotzdem können wir nicht mit Sicherheit sagen, dass es korrekt ist. Womöglich werden wir jedoch schon bald mehr darüber erfahren.

