Was könnte bei der nächsten State of Play gezeigt werden?

Bislang hat Sony noch gar keine neue State of Play bestätigt, allerdings häufen sich inzwischen die Insider-Berichte laut denen wir Ende Mai oder spätestens Anfang Juni einen neuen Showcase erwarten können.



Besonders der 25. Mai wird viel als möglicher konkreter Termin umhergeworfen – und der wäre auch nicht unwahrscheinlich, immerhin hält Sony sein großes Sommer-Event immer gern vor den anderen Shows wie dem Summer Game Fest und Co. ab.

Während wir also noch auf eine offizielle Ankündigung von Sony warten, können wir bereits spekulieren, welche Titel wir auf einem der wichtigsten Showcases des Jahres zu sehen bekommen könnten.

Diese Spiele könnten bei einer Mai-State of Play gezeigt werden

Final Fantasy 16 Demo

2:42 Final Fantasy 16: Der Revenge-Trailer enthüllt endlich Release-Datum

Schon Sonys letzte State of Play hat sich auf Final Fantasy 16 fokussiert, trotzdem gibt es Grund zur Annahme, dass das RPG vor seinem Release am 22. Juni noch einen weiteren Auftritt bekommen könnte: Nämlich die geteaste Demo zum Spiel.

Zwar wissen wir, dass die erst kurz vor Launch spielbar sein soll, allerdings fehlt uns noch ein konkreter Starttermin. Ein Sony-Showcase wäre also die perfekte Gelegenheit – vielleicht sogar für einen Shadowdrop, mit dem wir sofort losspielen können.

Metal Gear Solid 3 Remake

Bislang ist ein Remake zu Metal Gear Solid 3 noch gar nicht bestätigt, aber auch hier brodelt die Gerüchte-Küche bereits seit längerer Zeit. Bald könnten wir zumindest Gewissheit haben, laut dem bekannten Leaker und Co-Host des XboxEra-Podcasts Shpeshal_Nick soll das Remake nämlich auf dem nächsten PlayStation Showcase enthüllt werden.

Angeblich soll das Remake zudem exklusive PlayStation-Inhalte haben – oder sogar zusammen mit einigen anderen Konami-Franchises exklusiv für Sonys Konsolen erscheinen:

Silent Hil 2 Remake

3:10 Silent Hill 2-Remake - Erster Trailer zeigt die Neuauflage des Horrorklassikers

Apropos Konami, denn auch das Remake von Silent Hill 2 wird konsolenexklusiv für PS5 erscheinen. Seit seiner Enthüllung 2022 samt erstem Trailer ist es aber eher still um den Horror-Titel geworden, dessen Neuauflage von Team Bloober entwickelt wird. Gut möglich also, dass wir demnächst Gameplay auf einem Sony-Showcase zu sehen bekommen.

Marvel's Spider-Man 2

1:37 Marvel's Spider-Man 2 - Erster PS5-Trailer enthüllt Superhelden-Sequel und Venom

Marvel's Spider-Man 2 dürfte Sonys nächster großer First-Party-Titel werden. Bislang fehlt aber noch ein Releasedatum für das neue Abenteuer der beiden Netzschwinger Peter Parker und Miles Morales.

Das könnte Sonys nächster Showcase ändern. Frühere Leaks von Venom-Sprecher Tony Todd und Insider Jason Schreier lassen immerhin einen Release im September vermuten.

The Last of Us-Multiplayer

TLoU-Studio Naughty Dog arbeitet aktuell an einem Multiplayer-Titel für das The Last of Us-Franchise. Anders als noch beim ersten Teil erschien der nämlich nicht gemeinsam mit Part 2, sondern wird ein Standalone-Titel.

Bis auf einige Concept-Artworks ist aber noch nicht allzu viel zum Spiel bekannt, obwohl Neil Druckmann bereits von einer Veröffentlichung 2023 gesprochen hatte. Der Sommer-Showcase wäre also die perfekte Gelegenheit für den Reveal.

Alle bislang bekannten Infos und Gerüchte zum Spiel haben wir euch hier zusammengefasst:

Bloodborne 2 + Remaster

Die Gerüchte um ein Remake oder Remaster von Bloodborne halten sich hartnäckig, auch wenn From Software weiterhin schweigt. Angeblich sollen bei Bluepoint Games aber nicht nur ein Remake in Arbeit sein, sondern zusätzlich auch ein Sequel des Souls-Titels. Ob da etwas dran ist, wissen wir bis zu einer offiziellen Ankündigung nicht.

Death Stranding 2

4:06 Death Stranding 2 endlich enthüllt und der Trailer ist mal wieder sehr mysteriös

Death Stranding 2 wurde bei den Game Awards 2022 angekündigt, erscheint aber konsolenexklusiv für die PS5. Entsprechend dürften wir in zukünftigen Sony-Showcases auch mehr von dem Titel zu sehen bekommen.

Weitere mögliche Titel

Natürlich gibt es hier noch einen Haufen weiterer möglicher Spiele, die Sony auf einem Showcase zeigen könnte, sowohl von Third-Party-Studios als auch hauseigenen Marken. Denkbar wären hier beispielsweise ein Horizon Zero Dawn-Multiplayer-Spiel, eine Fortsetzug zu Ghost of Tsushima oder die neue IP der Days Gone-Macher Bend Studio.

Mit welchen Spielen rechnet ihr bei einem großen Sommer-Showcase von Sony?