Gruseliges Action-Rollenspiel für PS5 im Angebot: Diesen unterschätzten Geheimtipp solltet ihr jetzt endlich nachholen!

Wer schon immer mal auf Geisterjagd gehen wollte, sollte dieses PS5-Spiel nicht verpassen.

In jedem Jahr gibt es das eine oder andere Spiel, das gute Bewertungen bekommt, hübsch aussieht, spannende neue Ideen mitbringt und trotzdem kein Erfolg wird. Eines dieser PS5-Spiele aus 2024, das sich ungerechterweise enttäuschend verkauft hat und das wohl die meisten von euch verpasst haben, könnt ihr euch jetzt günstig bei Amazon im Sonderangebot schnappen und so euer Versäumnis ausbügeln:

Neben diesem Geheimtipp gibt es gerade übrigens bei Amazon durch die Frühlingsangebote noch viele weitere PS5-Spiele zu günstigen Preisen, heute sind sogar noch einmal neue Deals dazugekommen. Die Übersicht über alle PS5-Angebote des Sales findet ihr hier:

Grusel-Rollenspiel für PS5: Auf Geisterjagd im kolonialen Amerika

1:40 Banishers ist das neue düstere Game der Life is Strange-Macher

Autoplay

Die Rede ist von Banishers: Ghosts of New Eden, ein Action-Rollenspiel aus dem Hause Don’t Nod (Vampyr, Life is Strange). Ihr spielt einen Geisterjäger in einer britischen Kolonie des 17. Jahrhunderts, welche sich im heutigen Massachusetts befindet. Als ob dieses Setting noch nicht ungewöhnlich genug wäre, werdet ihr von eurer Partnerin begleitet, die selbst zu einem Geist geworden ist. Gemeinsam versucht ihr, die mysteriösen Umstände ihres Todes aufzuklären.

Das Gameplay erinnert ein bisschen an The Witcher: Wenn Menschen bei euch Hilfe suchen, müsst ihr erst mal Detektiv spielen, um herauszufinden, mit was für einem Geist ihr es zu tun habt. Habt ihr den Geist gefunden, könnt ihr euch ihm im Kampf stellen und ihn austreiben, wobei euch die Geisterkräfte eurer Partnerin nützlich sein können. Ihr könnt euch aber auch entscheiden, dem Geist zu helfen und stattdessen die Menschen zu bestrafen, denn manchmal sind es die Geister, die im Recht sind.

Banishers erzählt viele ebenso düstere wie packende Geschichten im historischen Setting der Kolonialzeit.

Auch sonst habt ihr in Banishers eine Menge spielerischer Freiheiten. Im Grunde handelt es sich sogar um ein Open-World-Spiel. Allerdings solltet ihr in dieser Hinsicht kein The Witcher oder Assassin’s Creed erwarten, die Welt ist relativ eng begrenzt. Trotzdem bietet sie mit ihren dichten Wäldern, Stränden, kleinen Dörfern und schneebedeckten Felsen genügend Abwechslung und setzt das historische Szenario sehr hübsch in Szene gesetzt.

In der internationalen Presse hat Banishers übrigens ziemlich gut abgeschnitten, der globale Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic bei 80 Punkten. Im GamePro-Test waren wir zwar etwas kritischer, doch auch wir wussten die packende Atmosphäre und die hervorragend geschriebenen Nebenquests zu schätzen. Für alle, die in einer zumindest äußerlich idyllischen Umgebung auf Geisterjagd gehen wollen, ist Banishers zum jetzigen Angebotspreis definitiv eine Empfehlung wert: