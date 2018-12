Red Dead Redemption 2 ist nicht nur spielerisch erstklassig, sondern setzt auch bei Optik und Detailtiefe neue Standards. Objekte, Charaktere und Umwelt interagieren und reagieren permanent aufeinander und sorgen so für eine intensive Atmosphäre und tiefe Immersion, wie Tobi bereits in seinem Test beschrieben hat.

Wie gut RDR2 auf Konsole tatsächlich aussieht, wollten wir einem Test unterziehen. Den Vergleich Xbox One X und PS4 Pro konntet ihr dank Candyland bereits sehen. Wir wollten allerdings herausfinden, wie sich die Xbox One-Version gegen einen Gaming-PC schlägt. Da Red Dead 2 aber bekanntlich (noch?) nicht für PC erschienen ist, haben wir uns Grand Theft Auto 5 vorgeknöpft.

Das Resultat seht ihr in unserem Video. Was es mit diesem Vergleich auf sich hat, was Red Dead Redemption 2 mit Tischtennis gemeinsam hat und wie wir vorgegangen sind, könnt ihr darunter nachlesen.

Hinter den Grafik-Kulissen

Als Spiele-Engine kommt bei RDR 2 erneut die RAGE-Engine zum Einsatz, die erstmals im Jahr 2006 im Tischtennis-Simulator "Rockstar Games presents Table Tennis" verwendet wurde. Seitdem ist die RAGE-Engine kontinuierlich weiter entwickelt und ergänzt worden, wie etwa mit der Animations-Engine Euphoria, die bei Rockstar Games seit GTA 4 in Verwendung ist.

Unser Video vergleicht deshalb nicht bloß GTA 5 mit Red Dead Redemption 2, es soll vielmehr auch die technische Entwicklung zeigen, die seitdem stattgefunden hat.

Denn auch GTA 5 wurde immer wieder weiterentwickelt: Im September 2013 erschien es noch für PS3 und Xbox 360, ein Jahr später folgte der Port auf PS4 und Xbox One mit deutlich verbesserter Grafik. Knapp ein halbes Jahr später kam es schließlich im April 2015 für den PC mit zusätzlichen Grafikdetails heraus.

Nur eines fehlte bislang, nämlich die Anpassung an die Konsolen-Upgrades PS4 Pro und Xbox One X, die beide deutlich mehr technische Reserven haben als ihre Basisversionen.

Red Dead Redemption 2

High Noon für Superlative im Test

GTA vs RDR2

RDR2 bietet diese Anpassungen jedoch. So läuft es auf der PS4 Pro mit der ungewöhnlichen Auflösung von 1920x2160p mit Checkerboard Rendering, was bei detaillierter Betrachtung auf einem 4K-Fernseher für leichte, streifige Artefakte sorgt. Die Xbox One X bietet die technisch beste Fassung von Red Dead 2, sie gibt das Bild mit nativer UHD-Auflösung (3840x2160 Pixel) bei 30 Bildern pro Sekunde aus.

GTA 5 lief bei uns auf einem PC mit 4K-Auflösung und maximalen Grafikdetails.

GTA 5 sieht auch Jahre nach dem Release noch fantastisch aus, dennoch ist es beeindruckend, welche grafische Qualität die Entwickler von Rockstar Games auf PS4 und Xbox One gebracht haben. Red Dead Redemption 2 zeigt dabei, was heute bei Open World Spielen auf den Konsolen möglich ist und liefert mit der Xbox One X Version ein technisches Meisterwerk.

Native UHD-Auflösung, grandiose Detailtiefe und eine Grafik auf Next-Gen Niveau zeigen nicht nur, wie leistungsfähig PS4 Pro und vor allem Xbox One X sind, sondern auch dass wir unsere Erwartungen an die Grafik künftiger Spiele deutlich nach oben schrauben dürfen.

