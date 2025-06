Red Dead Redemption 2: Spieler wird von einem Alligator verspeist und Schuld ist das Steam-Overlay

Im Sumpf ist Vorsicht geboten!

In Red Dead Redemption 2 gibt es viel zu erleben und noch mehr zu entdecken. Dabei sollten wir uns allerdings immer in Acht nehmen, da eine ganze Reihe von tödlichen Gefahren in der Spielwelt lauern. Besonders unbequem wird es, wenn sich wilde Tiere mit der ungelenken Steuerung zusammentun.

Alligator-Jagd geht schief, weil sich das Tier mit Steam verbündet

Die fiesen Reptilien, die wir vor allem in den Sümpfen um Saint Denis antreffen, sind richtig harte Brocken, die uns, wenn wir nicht auf der Hut sind, ziemlich schnell aufzeigen, wie die Radieschen von unten aussehen.

So erging es auch Jack1e_4, der seine Erlebnisse mit der Red Dead-Community auf Reddit teilt. Trotz einiger gut platzierter Treffer denkt ein besonders hartnäckiges Krokodil in seinem Fall nämlich nicht ans Aufgeben und dreht den Spieß kurzerhand um.

Dabei bekommt das Tier sogar noch Unterstützung von Steam, denn während sich Jack1e_4 auf der Flucht befindet, öffnet sich plötzlich das Steam-Overlay und er verliert die Kontrolle über den Charakter. Das nutzt das Kroko nun, um aufzuschließen und zuzubeißen. Aber schaut am besten selbst:

Darum solltet ihr die Tastenbelegungen in RDR2 unbedingt anpassen

Grund für das Missgeschick sind allerdings schlicht die Tasten, die Jack1e_4 beim Rennen drückt. Mit Shift lassen wir nämlich am PC unseren Charakter sprinten, mit Tab öffnen wir hingegen das Waffenmenü. Das Problem an der Sache ist, dass genau diese Kombination beider Tasten auch das Steam-Overlay auf den Plan ruft und das ist ihm dann zum Verhängnis geworden.

Auch in den Kommentaren melden sich zahlreiche Leute, die schon öfters auf das Problem gestoßen sind und empfehlen, die Steuerung deswegen einfach anzupassen. Immerhin kommt die Tasten-Kombi aus beiden Tasten insbesondere in hektischen Augenblicken öfters zum Einsatz.

Eine weitere Alternative ist natürlich, das Spiel mit dem Controller zu spielen. Das ist unserer Meinung nach ohnehin die wesentlich bequemere Art. Allerdings ist die Gamepad-Steuerung im Spiel ziemlich überladen, also ebenfalls nicht perfekt.

Was ist mit euch? Spielt ihr auch viel lieber mit dem Controller oder nutzt ihr meistens Tastatur und Maus, wenn ihr am PC zockt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!