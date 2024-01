GTA 5-Mod bringt alle Heists aus GTA Online in diesem Jahr auch in den Singleplayer

Mit der neuen Mod wird die Heist-Anzahl im Story-Modus von GTA 5 nahezu verdreifacht.

Die Heists gehören zu den absoluten Highlights in GTA 5. Diese groß angelegten Raubzüge von Franklin Michael und Trevor müssen zunächst in kleineren Missionen minutiös geplant und vorbereitet werden, bevor dann in einem oft spektakulär inszenierten Haupteinsatz zugeschlagen wird und fette Beute winkt.

Das "Problem" der Heists: es gibt zu wenige, nämlich insgesamt nur sechs. Viele Spieler*innen würden gerne mehr Raubzüge in der Story spielen und genau diesen Wunsch wird nun offenbar eine inoffizielle Mod für die PC-Version des Spiels erfüllen.

Auf Twitter (jetzt X) wurde nun nämlich "Grand Theft Auto: Los Santos Heists" angekündigt. Diese Mod wird Anfang 2024 erscheinen und laut des in die Entwicklung involvierten Users Liam sämtliche Heists aus GTA Online in den Story-Modus bringen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Und hier können alle interessierten Spieler*innen dann aus dem Vollen schöpfen. Denn im Online-GTA gibt es insgesamt 13 sehr abwechlungsreiche Heists – eine Übertragung in die Story würde die Räaubzüge dort also fast verdreifachen. Eine Übersicht über sämtliche Online-Heists und ihre Belohnungen findet ihr übrigens bei den Kollegen von MeinMMO.

Nochmal der Hinweis: Die Mod wird nur für die PC-Version von GTA 5 verfügbar sein, nicht für die Konsolen-Fassungen.

Heists kommen über das Jahr verteilt

Die Ankündigung nennt zwar "Anfang 2024" als Veröffentlichungstermin für die Mod, laut User Liam sollen die Heists allerdings gestaffelt erscheinen. Zunächst wird nur der erste Raubzug (The Fleeca Job) verfügbar sein, die 12 anderen werden im Laufe des Jahres nachgereicht.

Weitere Infos wurden darüber hinaus noch nicht genannt. Es ist also noch unklar, wie sich die Heists in die Story um Michael, Trevor und Franklin einfügen. Bei GTA Online sind für die Durchführung der Heists je nach Größe zudem 2-4 Personen notwendig, es wird also spannend zu sehen sein, wie die Raubzüge "alleine" funktionieren.

7:28 GTA Online - Test-Video zum Open-World-Wahnsinn - Test-Video zum Open-World-Wahnsinn

Während die Community noch fleißig Mods für GTA 5 veröffentlicht, wartet am Horizont schon der nächste Teil der Reihe. Anfang Dezember 2023 endlich den ersten Trailer zu GTA 6 präsentiert, in dem es uns ins fiktive Leonida (Florida) und die sonnige Metropole Vice City.

Ob die bislang bestätigte Protagonistin Lucia mit ihrem Komplizen und Liebhaber auch dort ähnlich aufgebaute Raubzüge durchführen können wird, ist noch nicht bekannt – aufgrund der Beliebtheit der Heists in GTA 5 aber durchaus denkbar.

Ist die Heists-Mod interessant für euch?