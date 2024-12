GTA 6: Publisher haben wohl so viel Angst vor Rockstars Epos, dass sie keine Spiele-Releases für den Herbst 2025 ankündigen wollen

GTA 6 weckt schon jetzt große Erwartungen.

Spätestens seit der Veröffentlichung des ersten Trailers vor knapp einem Jahr beherrscht GTA 6 regelmäßig die Diskussionen. Kaum ein Spiel war jemals einer so hohen Erwartungshaltung ausgesetzt wie der neue Open-World-Titel von Rockstar Games.

Das neue GTA soll nach wie vor im Herbst 2025 erscheinen und dürfte mit großer Sicherheit auch im kommenden Jahr DAS große Thema bleiben. Offenbar ist die Dominanz so groß, dass andere Publisher abwarten, bis Rockstar das finale Releasedatum verrät.

Alle warten auf GTA 6

Unabhängig davon, ob das Spiel die Erwartungen übertrifft oder komplett unterbietet, wird GTA 6 zu seinem Release wie ein schwarzes Loch jegliche Aufmerksamkeit in der Spiele-Branche auf sich ziehen. Für andere Titel bleibt dann nur wenig übrig. Zu diesem Schluss kommt zumindest Bloomberg-Journalist Jason Schreier in einem neuen Bericht.

In diesem wirft Schreier, der als eine der verlässlichsten Quellen in der Branche angesehen wird, einen Blick auf das, was uns 2025 so erwartet. Wenig überraschend ist dabei auch für den Journalisten GTA 6 das alles beherrschende Thema.

Das geht offenbar so weit, dass andere Publisher abwarten, bis Rockstar endlich den Erscheinungstermin des Spiels verrät, um dann die eigenen Releases zu planen. Demnach werden so ziemlich alle anderen großen Spiele gebührenden Abstand halten, um nicht im Schatten von GTA einzugehen.

Schreier nennt zwar keine konkreten Namen, aber es ist schon auffällig, dass die größten geplanten Releases im kommenden Jahr entweder wie Assassin's Creed Shadows, Civilization 7 oder Kingdom Come: Deliverance 2 schon Anfang des Jahres erscheinen oder wie Ghost of Yotei, Crimson Desert, Doom: The Dark Ages und Mafia: The Old Country noch gar keinen festen Termin oder gar Release-Monat haben.

Zuletzt gab es Gerüchte, dass GTA 6 möglicherweise noch auf 2026 verschoben werden könnte und so wie es aussieht, warten auch die anderen Publisher noch ab, bis endlich feststeht, wann das neue Grand Theft Auto auf den Markt kommt. Wann auch immer das sein wird, viel Konkurrenz wird es zu der Zeit offenbar nicht geben.

Was haltet ihr von dem Vorgehen? Ist das die richtige Entscheidung oder ist die "Angst" vor GTA 6 maßlos übertrieben?