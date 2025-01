GTA 6: Angeblicher, noch nie gesehener Screenshot geleakt - Stammt angeblich direkt aus einem Rockstar-Büro

Es gibt mal wieder einen neuen möglichen GTA 6-Leak.

Über ein Jahr ist es nun schon her, als Rockstar mit dem allerersten Trailer zu Grand Theft Auto 6 für ordentlich Aufsehen in der Videospielwelt sorgte. Seitdem warten Fans gebannt auf Trailer Nummer 2 und analysieren zur Überbrückung jeden Pixel des Debüt-Trailers, erstellen eigene Maps und vieles mehr. Angebliche Leaks gab's in den letzten 12 Monaten ebenfalls viele – und nun geistert wieder ein neuer durchs Netz.

Worum geht's genau? In jüngster Vergangenheit ist ein Screenshot auf Reddit aufgetaucht, der GTA 6 zeigen soll und angeblich aus dem Entwicklerstudio von Rockstar San Diego stammt.

Möglicher GTA 6-Screenshot aus Rückstar-Büro zeigt Heldin und Umgebung

Von wem stammt das Bild? Ein Redditor namens "JustLovett0" hat vor einigen Stunden ein Foto gepostet, das angeblich von einer ihm nahestehenden Person aufgenommen wurde, die für einige Zeit bei Rockstar gearbeitet habe. Das Foto stamme von Mitte 2021. "Ich denke, es ist lange genug her, sodass ich es jetzt posten kann", schreibt der Redditor.

Was ist zu sehen? Das Foto zeigt ein Ausschnitt aus einem Büro. in der Bildmitte befindet sich ein Monitor, auf dem mögliches GTA 6-Material abgebildet ist. Auf dem Screenshot sehen wir die GTA 6-Heldin Lucia in einem pinkfarbenen Oberteil und einer blauen Jeans, die vor einer Mauer steht. Im Hintergrund befinden sich Palmen, Container und Lagerhäuser, was auf eine Industrie-Gegend in Vice City hindeuten könnte. Ihr findet besagtes Foto auf Reddit.

Wie Eurogamer schreibt, deutet die Einrichtung des Büros sowie das auf dem Foto mit "SAND" markierte PS5-Devkit darauf hin, dass es sich hierbei um Rockstars Office in San Diego handeln könnte.

Ist da was dran? Die Echtheit des Bildes/Screenshots kann nicht verifiziert werden. Das PS5 Devkit auf dem Foto könnte aber durchaus ein Indiz dafür sein, dass es sich hier um ein echtes Bild handeln könnte, da dieses Gerät nicht mal eben jemand in die Hände bekommt, sondern in der Regel wirklich nur Entwicklerstudios.

Dass es sich hier um einen Photoshop-Fake handelt, ist aber trotzdem nicht ausgeschlossen, genießt das Bild also mit höchster Vorsicht.

GTA 6 soll, Stand jetzt, im Herbst 2025 für die PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Diesmal schlüpfen wir in die Rolle von Gangsterin Lucia, die gemeinsam mit ihrem "Partner in Crime", der laut Leaks Jason heißen soll, Vice City unsicher macht.

Was denkt ihr zum angeblichen GTA 6-Screenshot?