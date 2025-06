"Ich dachte, das wäre echt": GTA 6-Fan findet Detail auf einem Touchscreen im Spiel, das wir ohne Lupe gar nicht erkannt hätten

Schon die Spiegelung auf der Sonnenbrille von Lucia ist ziemlich beeindruckend. Aber das ist nicht das Detail, das wir meinen!

Die ersten beiden Trailer zu Grand Theft Auto 6 sind bis obenhin vollgestopft mit liebevollen Details, die teils fast schon absurd realistisch sind. So können wir in den Bierflaschen im zweiten Trailer beispielsweise die Kohlensäurebläschen aufsteigen sehen. Oder ein Detail auf den Geldscheinen zeigt, dass das Spiel im gleichen Universum wie RDR 2 spielt.



Die Community lässt es sich entsprechend nicht nehmen, jedes verfügbare Material zum Spiel genau unter die Lupe zu nehmen und ist jetzt auf ein weiteres, ähnlich krasses Grafik-Detail gestoßen. Dafür müssen wir aber wirklich ganz genau hinschauen.

Wischt denn keiner den Touchscreen in GTA 6 ab?!

Genauer gesagt stammt diese Entdeckung nicht aus einem der Trailer, sondern einem Screenshot von der Rockstar-Webseite zum Spiel. Darauf sehen wir jemanden, der sein Auto gewaschen bekommt. Schaut hier mal ganz genau auf den Bildschirm in der Karre:

Na, ist euch da etwas drauf aufgefallen? Hier geht es tatsächlich nicht um den Text auf dem Screen oder Ähnliches, sondern um den Dreck. Es sieht beim Reinzoomen nämlich ganz so aus, als würden tatsächlich Fingerabdrücke auf dem Display zu sehen sein, wie Redditor BoogaSnu aufgefallen ist.

Bei einem Touchscreen würde das durchaus Sinn ergeben, vor allem, wenn er nicht regelmäßig sauber gemacht wird. Das Detail ist dabei aber so klein, dass es vermutlich kaum jemandem beim Spielen auffallen würde, wenn man nicht direkt darauf hingewiesen wird.

In den Kommentaren unter dem Fund auf Reddit witzeln viele Fans sogar darüber, ob Rockstar jetzt bestimmt mal eben einen eigenen Shader bauen würde, um dynamische Fingerabdrücke ins Spiel zu bringen. Das wäre doch mal ein ebenso beeindruckendes wie unnötiges Detail!

Andere zeigen sich sogar erstaunt darüber, dass es überhaupt ein Screenshot ist – sie hatten die Nahaufnahme im ersten Moment nämlich einfach für ein echtes Foto gehalten.

Das sind nicht die einzigen Aufnahmen, die zeigen, wie viel Liebe zum Detail in den Videos und Screenshots (und hoffentlich dann auch im fertigen Spiel) steckt. So können wir im zweiten Trailer beispielsweise auch sehen, wie sich das Bier in den Flaschen beim Anstoßen realistisch bewegt oder die Haare an Jasons Armen kleine Schatten werfen, wenn sie von der Sonne angestrahlt werden.

Noch mehr solcher Details sollten wir dann hoffentlich spätestens am 26. Mai 2026 entdecken können, wenn GTA 6 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint.

Wäre euch dieses Detail von alleine überhaupt aufgefallen? Was fandet ihr bisher am beeindruckendsten in den Trailern und dem Bildmaterial?