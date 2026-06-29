GTA 6: Die Gerüchte um eine echte Disc-Version nach dem Release sind offenbar falsch

Die Hoffnung auf eine "richtige" physische Version von GTA 6 schwindet wieder.

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Jonas Herrmann
29.06.2026 | 20:34 Uhr

GTA 6 bekommt wohl doch keine verspätete Disc-Version. GTA 6 bekommt wohl doch keine verspätete Disc-Version.

Rockstar Games hat letzte Woche die Vorbestellungen von GTA 6 gestartet. Ein Wermutstropfen vieler Fans war dabei, dass die physische Version nur einen Code und keine Disc enthalten wird. Die Gerüchte, dass eine Disc-Version im Dezember folgen könnte, scheinen falsch zu sein.

Video starten 10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

Wohl keine Disc-Version von GTA 6

Physische Medien sind schon lange auf dem Rückzug und auch Spiele werden seit Jahren zu stetig wachsenden Anteilen rein digital gekauft. Einen möglichen Meilenstein wie GTA 6 hätten sich aber wohl trotzdem viele Fans gerne ins Regal gestellt.

Gewissermaßen ist das ja auch möglich, in der Plastikhülle wartet dann allerdings nur ein Downloadcode. Das Spiel kann also auch nicht weiterverkauft oder verliehen werden und wer den Zugang zu dem Account verliert, auf dem der Code aktiviert wurde, hat letztlich nur noch ein wertloses Stück Plastik zuhause. Außer, Tobis Hoffnungen erfüllen sich doch noch.

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Kurz nach dem Vorbestellerstart kam dann das Gerücht auf, dass Rockstar doch noch eine Disc-Version geplant habe. Die würde allerdings erst im Dezember 2026 erscheinen, wodurch Spoiler vermieden werden sollten. Laut einem Bericht des Hollywood Reporter basiert dieses Gerücht aber auf "Missverständnissen".

Die Formulierung: "Sie können in den kommenden Monaten eine physische Kopie erwerben." aus einer Antwort des Rockstar Supports an einen User sei dabei einfach unglücklich. Gemeint seien nicht die Monate nach Release, sondern wirklich die jetzt "kommenden Monate". Bei der physischen Version handelt es sich also um die schon bekannte Code-in-a-Box-Variante.

Auch der bekannte Insider NateTheHate wurde auf X von einem User gefragt, ob er "irgendetwas über eine Disc-Version von GTA 6 im Dezember" wisse. Er antwortete darauf nur mit "tue ich nicht":

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Es sieht also stark danach aus, als seien keine weiteren Versionen von GTA 6 geplant. Ein so verspäteter Release wäre aber auch wirklich ungewöhnlich und im Falle von GTA 6 wohl nur für die allerwenigsten Fans attraktiv. Vielleicht werden wir aber doch noch überrascht.

Hättet ihr GTA 6 auf Disc gekauft?

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