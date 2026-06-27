GTA 6 kommt angeblich doch noch auf Disc - allerdings erst einige Zeit nach dem Launch

Bekommen wir bald doch Discs? Einem Gerücht zufolge soll Rockstar schon im Dezember 2026 "echte" physische Versionen von GTA 6 auf den Markt bringen.

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Linda Sprenger
27.06.2026 | 06:43 Uhr

Kommt nun doch eine GTA 6-Discversion? Kommt nun doch eine GTA 6-Discversion?

Wer sich dazu entscheidet, die "physische" Version von GTA 6 vorzubestellen, bzw. das Spiel in der typischen Hülle zu kaufen, wird zum Release darin lediglich einen digitalen Download-Code und keine klassische Disc vorfinden. Vielen Spieler*innen stößt das gerade sauer auf, weil sie lediglich ein digitales Gut kaufen und das Gefühl haben, das Spiel gar nicht richtig zu besitzen.

Jetzt kursiert ein Gerücht, das Hoffnung macht: Angeblich soll Rockstar Games einen Monat nach dem Release von GTA 6 (19. November 2026) eine "richtige" physische Version des Open World-Abenteuers mit Blu-ray-Disc herausbringen (via Insider Gaming).

Bekommen wir dieses Jahr doch noch GTA 6 auf Disc?

Das Gerücht stammt von der polnischen Website ppe.pl. Konkret soll Rockstar laut "Graczdari", der Insider-Quelle von ppe.pl, Jason und Lucias Abenteuer im Dezember 2026 doch noch auf Disc in den Handel bringen.

Video starten 1:11:56 GTA 6 - 60 neue Screenshots, Ultimate Edition und Online-Absage in der Video-Analyse

Dies untermauert die Vermutung, dass Rockstar im Release-Zeitraum von GTA 6 auf Discs verzichtet, um in erster Linie Leaks bzw. Spoiler zu vermeiden.

Insider-Gaming zufolge hat Graczdari offenbar Zugriff auf das Backend eines Einzelhandelsgeschäfts. An dem Gerücht könnte also etwas dran sein. Und vielleicht erinnert ihr euch noch: ppe.pl hat schon im Januar korrekt vorausgesagt, dass Rockstar GTA 6 (erst einmal) nicht auf Disc verkaufen soll.

Die polnische Website beziehungsweise deren Insider Graczdari haben also durchaus einen positiven Trackrecord, dennoch solltet ihr das Ganze natürlich mit Vorsicht genießen. Eine offizielle Bestätigung seitens Rockstar liegt bislang nicht vor.

Es gibt noch einen Hinweis auf echte Discs

Es gibt jedoch einen weiteren Punkt, der uns auf eine klassische GTA 6-Blu-ray hoffen lässt: Der Rockstar-Support hat kurz nach Start der Preorder-Welle offenbar eine Mail an einige GTA 6-Käufer*innen verschickt, die eine Disc-Version andeutet:

Vielen Dank, dass Sie sich an den Rockstar-Support gewendet haben. Bitte beachten Sie, dass die aktuelle Vorbestellung tatsächlich nur ein digitales Update beinhaltet; Sie können in den kommenden Monaten eine physische Kopie erwerben.

Allerdings ist die Mail ungenau formuliert und liest sich eher vorgefertigt. Zumindest wird das Wort "Disc" nicht explizit darin erwähnt. Mit "physischer Kopie" könnte zwar eine Blu-ray gemeint sein, eine hundertprozentige Bestätigung ist das jedenfalls noch nicht.

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GTA 6 erscheint offiziell am 19. November 2026 für die PS5 und Xbox Series X/S.

Am 12. November 2026 kann der Open World Titel übrigens bereits vorab heruntergeladen werden. Dies gilt nicht nur für Vorbesteller*innen der digitalen Version, sondern auch für alle, die sich die Box-Fassung vorbestellt haben. Diese soll ebenfalls schon am 12. November ausgeliefert werden, sodass das Spiel bereits vor der offiziellen Freischaltung am 19.11. heruntergeladen werden kann.

Würdet ihr auch mit dem Kauf von GTA 6 warten, um euch später eine mögliche Disc-Version zu sichern?

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