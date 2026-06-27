Keine Disc bei GTA 6 schön und gut, aber eine andere Sache dürft ihr mir in der physischen Version bitte nicht wegnehmen, Rockstar!

Die Erkundung der Welten in Rockstar-Spielen ist für Tobi immer besonders reizvoll. Bei GTA 6 und mit Lucia und Jason wird das nicht anders sein.

Grand Theft Auto 6 kommt in der physischen Version ohne Disc und nur mit Download-Code. Diese Ankündigung wird nach vor heiß in der Community diskutiert, der Wert dieser physischen Version in Frage gestellt. Ganz nach dem Motto: Ist es ohne eine Disc überhaupt noch eine physische Version?

Ich habe meine Gedanken dazu ja bereits in einem anderen Kommentar niedergeschrieben, kurioserweise ging mir aber beim Lesen der Ankündigung weniger die fehlende Scheibe, sondern etwas völlig anderes durch den Kopf. Nämlich:

"Wenn sie jetzt die Disc weglassen, was ist dann mit der gedruckten Map der Spielwelt??"

1:11:56 GTA 6 - 60 neue Screenshots, Ultimate Edition und Online-Absage in der Video-Analyse

Autoplay

Ein wunderbares Extra, das hoffentlich nicht dem Rotstift zum Opfer fällt

Zum Hintergrund: Take-Two hat den physischen Versionen der letzten großen Rockstar-Spiele stets eine große, ausfaltbare Karte der jeweiligen Spielwelt beigelegt. Ich erinnere mich konkret an – und habe auch zuhause:

Das sind wirklich schöne, hochwertig produzierte und detaillierte Maps von den Orten, in denen ihr euch in den Spielen bewegt. Ich habe dieses "Feature" immer sehr geschätzt, teils sehr lange über den Karten gehockt, bin Wege mit dem Finger nachgefahren und habe mir die Karten teilweise sogar kurzzeitig an die Wand gehängt.

Für diesen Artikel habe ich extra noch die Maps von Red Dead Redemption 1 und 2 rausgekramt. Die von GTA 5 und 4 schlummern irgendwo im Keller. Sind sie nicht wunderschön? (Bildquelle: Privat)

Denn: In den Rockstar-Welten habe ich immer für viele Stunden "gelebt", sie haben sich für mich meist wie reale Orte angefühlt. Die tatsächlich existierenden Karten waren für mich die perfekten Verbindungen in die "echte" Welt und haben mir teils auch Lust gemacht, wieder ins Spiel zu hüpfen.

Ich liebe diese Maps also sehr, aber wenn ich mir anschaue, wie "lieblos" Rockstar die physische Version von GTA 6 handhabt, befürchte ich, dass die Map von Leonida und Vice City ebenfalls dem Rotstift zum Opfer fallen könnte.

Natürlich ist das noch nicht offiziell bestätigt, aber allein der Gedanke daran, dass die Karten-Tradition mit GTA 6 gebrochen werden könnte, bereitet mir Bauchschmerzen.

Tobias Veltin Tobi liebt Karten nicht nur in Videospielen. Auch "in echt" war er schon immer von Kartografie fasziniert. Vor Reisen studiert er genaustens die Route zum Ziel, wo es welche interessanten Orte gibt und wie man am besten hinkommt.

Zumal es ja auch offenbar keine Collector's Edition von GTA 6 geben wird – diese Version hätte mit Garantie eine faltbare Karte enthalten. So muss ich jetzt hoffen, dass Rockstar und Take-Two es nicht übers Herz bringen können, die Karte wegzulassen.

Denn ich bin ehrlich: auf eine Disc kann ich in der physischen Version fast noch eher verzichten als auf meine heißgeliebte Faltkarte. Bitte nehmt sie mir nicht weg, Rockstar!

Wie geht es euch? Mögt die die Faltkarten in den Rockstar-Spielen auch so sehr wie ich oder ist das für euch ein Extra, das problemlos weggelassen werden kann?