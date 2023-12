GTA 6-Fans wünschen sich eine Quest, die den Miami-Joker auf die Schippe nimmt

Eine eigene GTA 6-Quest für den Florida Joker? Fans haben da Ideen.

Falls ihr im GTA 6-Fieber seid, habt ihr sicherlich schon vom Florida Joker (manchmal auch Miami Joker genannt) gehört. Es handelt sich um den real existierenden Lawrence Sullivan, dessen auffällige Gesichts-Tattoos ihm den Spitznamen eingebracht haben.

Der Mann glaubt, sich selbst im Trailer erkannt zu haben und fordert daher eine Stange Geld von Entwickler Rockstar; genauer gesagt am besten zwei Millionen Dollar. Das bringt Fans auf die Idee, den Fall in einer Quest zu verwursten.

GTA 6-Fans haben Idee für eine Florida Joker-Quest

Der Florida Joker, auch bekannt als Lawrence Sullivan, fordert von Entwickler Rockstar 2 Millionen Dollar, da er glaubt, sich selbst im Trailer von GTA 6 erkannt zu haben.

Ein Reddit-User schlägt vor, eine Quest in das Spiel einzubauen, bei der der Florida Joker versucht, Geld von einer Firma zu erpressen.

Die Idee findet Zuspruch in den Kommentaren, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie tatsächlich im Spiel umgesetzt wird.

Reddit-User Accomplished-Peak macht den Vorschlag in seinem Beitrag: "Ich hoffe wirklich, dass GTA sich darauf einlässt und eine Mission hinzufügt, in der dieser Typ versucht, Geld aus einer Firma herauszuholen, und sich dabei groß über ihn lustig macht."

Darunter könnt ihr übrigens noch mal die Vergleichsbilder zwischen Sullivan und dem im Trailer gezeigten Straftäter sehen. Inzwischen hat sich Ersterer sogar noch die Haare lila gefärbt. Ebenbilder werden die beiden trotzdem nicht unbedingt.

Diese Quest wäre natürlich eine Persiflage der tatsächlichen Ereignisse. Der Beitrag findet auf Reddit viel Zustimmung und hat bereits über 7000 Upvotes gesammelt. In den Kommentaren schreiben einige Fans, dass sie ein solches Easter Egg feiern würden. Eine Person scherzt:

Du solltest 2 Millionen für diese Idee fordern.

Andere machen sich darüber lustig, um wie viele Jahre das Spiel verschoben werden müsste, um diese Quest-Reihe jetzt noch einzuschieben. So schreibt ein User: "Hallo, wir von Rockstar Games sind interessiert an dieser Idee, wir werden darüber nachdenken. Erwaret eine neue Release-Timeline im Jahr 2026/27".

Ein anderer Fan befindet: "Um ehrlich zu sein, ist dieser Charakter bestimmt nur in einer Cutscene oder sowas, aber ich hoffe, sie machen sich jetzt einen Spaß daraus mit einer kleinen Nebenmission oder einem Zufallsereignis."

In diesem Video sprechen die Kolleg*innen von GS Video über das Spiel:

Ob das aber tatsächlich eintritt, ist wirklich fraglich. Schließlich würden Rockstar damit genau das tun, was Sullivan ihnen vorwirft: sich an seiner Person und Geschichte bedienen. Was die einen nur witzig finden, stößt aber manchen sauer auf.

Es gibt User, die sich in den Kommentaren keine weitere Aufmerksamkeit für Sullivan wünschen. Daneben tummeln sich hier auch so manche Personen, die unter der Gürtellinie kommentieren oder problematische Äußerungen fallenlassen.

So oder so ist es unwahrscheinlich, dass die Idee tatsächlich im Spiel landet. Wer Rockstar-Spiele kennt, kann sich aber bestimmt gut ausmalen, wie die Quest aussehen könnte.

Was haltet ihr von der Idee? Ganz gleich, ob ihr sie für unrealistisch haltet: Fändet ihr eine solche Easter Egg-Mission witzig?