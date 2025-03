GTA 6 für 100 Euro - Jetzt sagt der nächste Analyst, dass euch Rockstars neues Open World-Spiel wohl die Taschen leer macht

GTA 6 könnte deutlich teurer als andere große AAA-Spiele werden, sagen immer mehr Analysten.

Manche Spiele kosten jetzt schon über 100 Euro, bieten euch dafür aber eigentlich immer irgendwelche Extras und die Möglichkeit, ein paar Tage früher zu spielen. Bei GTA 6 könnte der Grundpreis der Standard-Edition bereits bei 100 Euro oder mehr liegen. Darüber denken Analysten und Entwickler*innen schon länger nach, jetzt schlägt der nächste in dieselbe Kerbe.

GTA 6 könnte 100 Dollar kosten und euch dafür ingame-Währung geben, glaubt Michael Pachter

Darum geht's: Auf kein Spiel wurde und wird so sehnsüchtig gewartet wie auf GTA 6, das kann man wohl ohne Zweifel so sagen. Der Hype liegt vor allem am extrem erfolgreichen und beliebten Vorgänger GTA 5 und nährt sich quasi von allein. Bisher gibt es nur einen einzigen, mittlerweile schon über ein Jahr alten Trailer:

1:41:16 Der GTA 6 Trailer ist da und wir müssen reden!

Autoplay

Wie viel wird GTA 6 kosten? Diese Frage beschäftigt uns, Fans und Analysten natürlich schon seit geraumer Zeit. Angeblich sollen viele Publisher und Entwickler*innen darauf hoffen, dass GTA 6 endlich vorprescht und mehr Geld verlangt, damit andere nachziehen können.

Immerhin wurde jede Preissteigerung bisher dankend angenommen und von weiten Teilen der Gaming-Industrie dann ebenfalls umgesetzt. Bereits 2020 fand der GTA-Publisher Take 2 die Preissteigerung von 60 auf 70 US-Dollar bei NBA 2K21 durch die "hohe Qualität" gerechtfertigt.

Jetzt kosten Spiele wie Call of Duty: Black Ops 6 in der Standard-Version schon oft 79 Euro. Das könnte sehr gut so weitergehen und noch teurer werden. Eventuell machen Take 2 und Rockstar mit GTA 6 den nächsten großen Sprung und verlangen 90 oder sogar 100 Euro, wie jetzt der nächste Analyst prophezeit.

Michael Pachter von Wedbush Securities erklärt in einem Beitrag Folgendes (via: VGC):

"Wir denken, das Unternehmen hat Pläne, das Spiel zu einem bisher unerhörten Preispunkt zu verkaufen und vermuten, das Management könnte den Konsument*innen einen Anreiz bieten, 100 Dollar oder mehr pro Einheit zu bezahlen, indem sie sie mit einer großen Summe an ingame-Währung belohnen, die in GTA Online ausgegeben werden kann."

Ihr würdet also zumindest im Spiel einen zusätzlichen Bonus dafür bekommen, so viel Geld auszugeben. Nur, dass es eben keine Möglichkeit mehr geben könnte, auf diesen Bonus zu verzichten und eine günstigere Version des Singleplayer-Titels zu kaufen, wenn ihr kein Interesse am Online-Teil habt.

Laut Michael Pachter gibt es bereits sehr erfolgreiche Beispiele für eine ähnliche Taktik. Activision habe das mit Warzone und CoD Mobile im Vorfeld der Veröffentlichung des alljährlichen Premium-Call of Dutys geschafft. Angeblich habe diese Integration zu einer Steigerung der Call of Duty-Verkäufe um 40 % geführt.

"Im Fall von Take 2 glauben wir, dass eine erfolgreiche Integration von GTA Online in GTA 6 zu einem Preispunkt von 100 Dollar für das Premium-Spiel führen kann."

Wäre so ein Preis gerechtfertigt? Daran scheiden sich natürlich die Geister. Im Fall von GTA 6 und ähnlichen Titeln womöglich schon. Das liegt daran, dass immer mehr Menschen immer länger an immer aufwändigeren AAA-Blockbustern arbeiten. Die Entwicklungskosten sind explodiert, die Preise haben aber im Großen und Ganzen noch nicht entsprechend angezogen.

Wie viel Geld würdet ihr höchstens für GTA 6 bezahlen wollen und könnte euch eine "große Summe an ingame-Währung" umstimmen, mehr hinzublättern?