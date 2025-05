GTA 6: In diesem Monat hätte das Spiel wohl ursprünglich erscheinen sollen

Der Release von GTA 6 war zunächst für Herbst 2025 geplant – offenbar ganz am Ende dieses Herbstes.

Der Release von Grand Theft Auto 6 war lange für den Herbst 2025 angekündigt. Anfang Mai gaben Take-Two und Rockstar allerdings eine Verschiebung bekannt. Statt noch in diesem Jahr wird das Spiel nun erst am 26. Mai 2026 erscheinen.

Doch für wann war der ursprüngliche 2025er-Release konkret geplant? Auf diese Frage hat jetzt Strauss Zelnick, der CEO von Take-Two, in einem Fernsehinterview zumindest eine leichte Andeutung gegeben. Im Gespräch auf CNBC sagte Zelnick, als er vom Moderator auf die Verschiebung angesprochen wurde:

"Es ist eine ziemlich kurze Verzögerung. Es sind weniger als sechs Monate [...]"

Bezieht man diese Aussage auf den mittlerweile anberaumten Release-Termin, lässt sich daraus schließen, dass der ursprüngliche Release von GTA 6 wohl für Ende November 2025 geplant war. Damit wäre der Titel noch rechtzeitig zum lukrativen Weihnachtsgeschäft erschienen. Anfang Dezember erscheint dagegen unrealistisch, weil dieser Monat anders als der November nicht mehr zum angekündigten "Herbst" gehört.

Take-Two-Boss macht Hoffnung auf Einhaltung des neuen Releases

Das ist natürlich reine Spekulation und letztendlich wurde der Titel ja auch noch einmal verschoben. Als Gründe gibt Rockstar mehr Zeit für die Fertigstellung an, intern hielten angeblich viele Entwickler*innen den angedachten Herbst 2025-Release schon seit längerer Zeit für Quatsch.

Rockstar ist in der Branche für absoluten Perfektionismus und höchste Ansprüche an die eigenen Spiele bekannt, weswegen eine erneute Verschiebung nicht kategorisch ausgeschlossen werden kann. Auch diesbezüglich äußerte sich Zelnick in dem Interview und meinte:

"Grundsätzlich: Wenn wir ein konkretes Datum ankündigen, können wir dieses Datum auch einhalten."

Ein Blick auf die letzten beiden großen Rockstar-Veröfffentlichungen gibt ihm da recht. Sowohl GTA 5 (17. September 2013) als auch Red Dead Redemption 2 (26. Oktober 2018) erschienen zu den Terminen, die Rockstar vorab angekündigt hatte.

Nach anderthalbjähriger Funkstille hatte Rockstar Anfang Mai nicht nur die Verschiebung auf das Jahr 2026 bekannt gegeben und kurze Zeit später aus dem Nichts den zweiten Trailer sowie jede Menge Screenshots und Infos zu Grand Theft Auto 6 veröffentlicht.

Die verraten nicht nur mehr über die beiden Hauptcharaktere, sondern auch Details zu mehreren Nebenfiguren und Schauplätzen des Spiels.