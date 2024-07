Rockstar schmuggelt heimlich GTA 6-Item mit neuem Update in die Welt von GTA Online - Community ist gehyped

In GTA Online gibt es jetzt ein Accessoire von der GTA 6-Protagonistin Lucia.

Mit dem Bottom Dollar Bounties-Update hat Rockstar bereits am 25. Juni 2024 neue Inhalte in die Welt von GTA Online gebracht – ein kleines aber feines Detail sorgt in der Community aber erst jetzt für Aufsehen. Denn Rockstar hat mit dem aktuellen GTO-Update ein Item aus dem GTA 6-Trailer ins Spiel geschmuggelt, das viele Spieler*innen umso heißer kommende Open World-Abenteuer macht.

Silberkette der GTA 6-Heldin Lucia ist jetzt in GTA Online verfügbar

Um welches Item es genau geht? Redditor "DogWifsDreads" macht in einem Reddit-Post darauf aufmerksam, dass wir Lucias Silberkette dank des aktuellen Updates jetzt auch in GTA Online (bei Ponsonbys) erstehen können.

Hierbei handelt es sich um das Schmuckstück, dass die GTA 6-Protagonistin der Pool-Szene aus dem Trailer zum kommenden neuen Rockstar-Abenteuer trägt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Natürlich handelt es sich hierbei lediglich um eine kleine Andeutung an GTA 6 in Form eines kosmetischen Items, die Fans freut's dennoch: "Es ist irgendwie cool, darauf hinzuweisen. Ich mag's dass sie uns einen kleinen Vorgeschmack (auf GTA 6) geben", schreibt beispielsweise Reddit-User Majestic_Strike6832.

Das Bottom Dollar Bounties-Update für GTA Online ist ab sofort für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie für den PC verfügbar.

GTA 6 - Trailer und Release

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Release und Plattformen: GTA 6 erscheint 2025 für PS5 und Xbox Series X/S. Versionen für PS4 und Xbox 360 wird es nicht geben, eine PC-Version des Open World-Abenteuers wurde ebenfalls nicht angekündigt.

Darum geht es: In Grand Theft Auto 6 begleiten wir Gangsterin Lucia und ihren Kumpanen sowie Liebhaber, der laut Leaks Jason heißen soll. Es ist aktuell davon auszugehen, dass beide Figuren spielbar sind, bestätigt ist das jedoch noch nicht. Im Trailer wird angedeutet, dass die Protagonistin gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde und nun gemeinsam mit Jason eine von Bonnie und Clyde inspirierte Gangster-Geschichte erlebt.

Wie sehr freut ihr euch auf GTA 6 und zockt ihr noch GTA Online?