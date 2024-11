GTA 6: PC-Release versehentlich von Entwickler "bestätigt" - verdächtiger Eintrag in Biografie aufgetaucht

Wir fassen alle Hinweise zur PC-Version von GTA 6 für euch zusammen.

Rockstar hat GTA 6 bislang nur für Konsolen bestätigt, ein PC-Release des kommenden Open World-Actionspiels ist aber nicht ausgeschlossen. Tatsächlich hat der Entwickler selbst schon etwas in die Richtung verlauten lassen.

Wir fassen alle Hinweise zur möglichen PC-Fassung von GTA 6 hier für euch zusammen.

Für welche Plattformen erscheint GTA 6 im Jahr 2025?

Ein Jahr ist es nun schon her, dass Rockstar den nächsten Teil der GTA-Reihe mit einem actiongeladenen Debüt-Trailer enthüllte. Bei der Ankündigung hieß es ausdrücklich, dass GTA 6 (im Herbst) 2025 für die PS5 und Xbox Series X/S erscheinen soll. Und daran hat sich bis heute nichts geändert.

Ein PC-Release von GTA 6 ist aber trotzdem nicht ausgeschlossen.

Wie wahrscheinlich ist eine PC-Version von GTA 6?

An dieser Stelle müssen wir noch einmal betonen, dass Rockstar bislang keine PC-Version des Open World-Spiels offiziell bestätigt hat.

PC-Spieler*innen dürfen aber trotzdem hoffen, denn sowohl GTA 4 als auch GTA 5, die zum Launch beide zunächst nur für Konsole auf den Markt kamen, landeten einige Zeit später nachträglich auf dem PC.

GTA 4 ursprünglicher Release für PS3/Xbox 360: 29. April 2008 Release der PC-Version: 3. Dezember 2008

GTA 5 ursprünglicher Release für PS3/Xbox 360: 17. September 2013 Release der PC-Version: 14. April 2015



Zur PC-Version von GTA 6 hat sich Strauss Zelnick, der CEO des Publishers Take-Two, sogar bereits im Juni 2024 geäußert (via GameStar) – wenn auch nur sehr vage:

Rockstar denkt an Plattformen, die sie bereits kennen und wird weitere Ankündigungen machen, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ich glaube, es ist die richtige Strategie für unser Unternehmen, da zu sein, wo sich die Konsumenten befinden. Und was wir in der Vergangenheit getan haben, ist mit der Zeit überall dort zu sein, wo Konsumenten sind – auf jeder Plattform, die Sinn ergibt.

Eben weil GTA 4 und 5 nicht nur auf Konsole, sondern nachträglich auch für den PC veröffentlicht wurden, und Take-Two offenbar immer noch an dieser Veröffentlichungsstrategie festhält, ist eine PC-Fassung von GTA 6 sehr wahrscheinlich.

Nur wann sie erscheinen könnte, ist eben die große Frage. Und hier lässt sich nur spekulieren. PC-Spieler*innen müssen wohl oder übel damit rechnen, dass sie nicht direkt zum Release zocken können bzw. auf die PS5- oder Xbox Series X/S-Version ausweichen müssen.

Gibt es schon Gerüchte zu einer PC-Version von GTA 6?

Ein aktuelles Gerücht beziehungsweise ein Hinweis aus dem LinkedIn-Profil des Rockstar-Entwicklers Ryan Woods macht PC-Zocker*innen zusätzliche Hoffnung.

In seinem Profil spricht Woods unter anderem davon, dass er an Rockstars hauseigener RAGE-Engine arbeitet, um diese nicht nur für die PS5 und Xbox Series X/S zu optimieren, sondern auch für den PC. Mehr dazu lest ihr hier:

Darum geht's in GTA 6: Grand Theft Auto 6 schickt uns zurück ins sonnendurchflutete Vice City. Im Gangster-Abenteuer begleiten wir Heldin Lucia und ihren Begleiter sowie Liebhaber, der laut Leaks Jason heißen soll. Es ist aktuell davon auszugehen, dass beide Figuren spielbar sind, bestätigt ist das jedoch noch nicht.

