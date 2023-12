Florida Joker färbt sich jetzt auch noch Haare lila wie GTA 6-Charakter - will Rockstar unter Druck setzen und merkt selbst nicht, wie doof das ist

GTA 6 bedient sich an echten Geschehnissen aus Florida wie dem Miami Joker – zumindest im Trailer.

Im GTA 6-Trailer ist ein Mensch mit Tattoos im Gesicht zu sehen, der offenbar auf einer echten Person basiert – dem Florida Joker. Der findet das aber gar nicht witzig, dass er jetzt einfach ungefragt in diesem Spiele-Trailer auftaucht und fordert Geld vom Entwicklerstudio Rockstar. Nun meldet er sich noch einmal zu Wort, kündigt wirklich eine Klage an und hat sich außerdem auch noch die Haare so gefärbt, wie sie im Spiel zu sehen sind.

GTA 6: Der Florida Joker hat jetzt auch noch dieselbe Haarfarbe wie im Trailer und droht mit Anwälten

Was bisher geschah: GTA 6 wurde endlich mit einem ersten Trailer enthüllt. Der basiert zu großen Teilen auf echten Florida Man-Memes, also wahren Begebenheiten. Dazu zählt wohl auch der Miami Joker oder Florida Joker, der im Trailer auftaucht. Der echten Person hinter dem Florida Joker gefällt das aber nicht so gut, weshalb jetzt mit Anwälten gedroht wird.

Hier könnt ihr den ersten offiziellen GTA 6-Trailer sehen:

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Der Florida Joker hat sich bereits vor einigen Tagen an die Öffentlichkeit gewandt und GTA 6-Entwicklerstudio Rockstar dazu aufgefordert, sich bei ihm zu melden. Sie müssten ihm eigentlich ein oder zwei Millionen dafür bezahlen, dass sie einfach so sein Aussehen und Leben für ihr Spiel benutzen.

Bisher ist das aber offensichtlich noch nicht passiert, also fährt der Joker schwerere Geschütze auf. In einem neuen Video auf TikTok erklärt der Mann mit den vielen Tätowierungen im Gesicht, er gebe den Menschen hinter GTA 6 drei Tage Zeit, ansonsten würden seine Anwälte das Entwicklerstudio verklagen.

Quasi nebenbei merkt er auch noch an, Rockstar müsse ihm eigentlich mindestens noch eine weitere Million dafür zahlen, dass er in den letzten Tagen für so viel Publicity gesorgt und quasi kostenlos Werbung gemacht habe.

Nicht wie bei Lindsay Lohan? Im gleichen Atemzug erklärt der Joker auch noch, die Sache sei ganz anders gelagert, als es bei Lindsay Lohan und GTA 5 der Fall war (Lindsay Lohan sah sich ebenfalls im Spiel nachemfpunden und wollte Geld dafür, scheiterte aber):

"Das ist nicht wie der Lindsay Lohan-Fall. Ich habe eindeutige Beweise!"

Was neu ist: Offenbar um die Ähnlichkeit zwischen ihm selbst und der Figur im Trailer noch einmal mehr zu verdeutlichen, hat sich der Florida Joker jetzt auch noch die Haare lila gefärbt. Zusätzlich trägt er ein Oberteil, das der orangefarbenen Gefängniskleidung nachempfunden ist, die wir im Trailer sehen können.

Es wirkt natürlich einigermaßen absurd: Erst beschwert sich dieser Mensch so sehr darüber, dass sein Aussehen für den Trailer genutzt wird und dann nähert er sich selbst auch noch dem Aussehen aus dem Trailer an. Es müsste doch eigentlich mehr Sinn ergeben, wenn er sich davon entfernen statt daran annähern würde, wenn es ihn so sehr stört.

GTA 6 soll 2025 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Wie findet ihr den Miami Joker? Könnt ihr nachvollziehen, dass er sich die Haare gefärbt hat und Geld von Rockstar will?