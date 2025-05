GTA 6-Fans glauben, Verbindung zwischen Jason und Michael im 2. Trailer gefunden zu haben

Da schaut Michael nicht schlecht. Hat man endlich sein Boot gefunden?

Alle GTA-Spiele sind irgendwie miteinander verbunden. Zwar sind sie nie direkte Fortsetzungen, aber manche Charaktere, Marken oder Gegenstände tauchen immer wieder auch in fremden Städten auf. So auch in Jasons Garten im Trailer zu GTA 6, wo eines der wichtigsten Besitztümer von Michael ein neues Zuhause gefunden hat.

Michaels gestohlenes Boot

Ganz aufmerksamen Fans entgeht zur Zeit kein einziges Detail. Der zweite Trailer von GTA 6 wird aktuell Frame für Frame zerlegt und ein Easter Egg nach dem anderen kommt zum Vorschein.

2:47 GTA 6 zeigt im zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter

Eines davon könnt ihr direkt am Anfang entdecken. Dort könnt ihr während der Szene, in der Jason sein Dach repariert, Details seines Vorgartens sehen. Eines davon ist ein Boot. Es ist zwar nicht ganz zu sehen, aber hat eine erschreckende Ähnlichkeit zu einem anderen Boot, das GTA 5-Fans bekannt vorkommen dürfte.

In den ersten Spielstunden von GTA 5 versucht Jimmy, das Boot seines Vaters Michael, einem der Protagonisten des Open-World-Spiels, zu verkaufen. Dabei wird er allerdings über das Ohr gehauen und es ist an Michael und Franklin, das Boot wieder zurückzubringen.

Allerdings entkommen die Diebe nach einer wilden Hetzjagd über den Highway, und das Boot wurde nie wieder gesehen. Bis heute.

Ist es wirklich das Boot?

Ob es nun aber wirklich das Boot von Michael ist oder nicht, ist nicht ganz unumstritten. Denn auch wenn nicht alle Details zu sehen sind, so gibt es doch ein paar Unterschiede. Insbesondere die Decks scheinen nicht übereinzustimmen.

Das muss jedoch nichts heißen. Denn je nachdem, wie viel Zeit zwischen den beiden Spielen vergangen ist, könnte das Deck angepasst worden sein, gerade, wenn man versucht ein gestohlenes Boot loszuwerden.

Dass Jason vielleicht eine Verbindung zu gestohlenen Booten im Allgemeinen hat, könnte mit seinem Vermieter Brian Heder zu tun haben, der auch im Trailer zu sehen ist und Besitzer eines Jachthafens ist.

Was glaubt ihr: Ist es Micheals Boot oder nicht?