Amazon-Leak verrät neue GTA 6-Features und eines davon klingt besonders spannend

In GTA 6 haben nicht nur Lucia und Jason ihr eigenes Leben. Die ganze Stadt hat einen dynamischen Alltag.

Kaum ist GTA 6 vorbestellbar, gibt es auch schon die ersten Leaks. Gleich zwei brasilianische Händler haben mehrere, bisher unbestätigte Details zu GTA 6 veröffentlicht. Sowohl Amazon Brasilien als auch der Händler KaBuM hatten zeitweise ausführliche Produktbeschreibungen auf ihren Webseiten, in denen die entsprechenden Features auftauchten.

Besonders ein Punkt dürfte Fans von lebendigen Open Worlds aufhorchen lassen.

NPCs sollen ihr eigenes Leben führen

Dem Leak nach verfolgt Rockstar das Ziel, die bisher lebendigste Spielwelt der Reihe zu erschaffen. NPCs sollen eigenen Routinen und Tagesabläufen folgen und dadurch immer wieder zufällige Ereignisse in der Spielwelt entstehen lassen.

0:33 Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!

Autoplay

Das erinnert an Red Dead Redemption 2, wo die Reise von Arthur Morgan auch immer wieder von kleinen Ereignissen in der Spielwelt unterbrochen wurde.

Laut der Beschreibung soll Rockstar dieses System in GTA 6 noch einmal erweitern. Die Spielwelt wird dort als "Living World controlled by AI" (deutsch: lebendige Welt, die von AI kontrolliert wird) beschrieben. Damit könnten Begegnungen mit NPCs noch einmal deutlich abwechslungsreicher ausfallen und die Welt dynamischer auf eure Aktionen reagieren.

Das Smartphone wird wichtiger

Ebenfalls interessant ist die Rolle des Ingame-Smartphones.

Laut den geleakten Informationen soll das soziale Netzwerk innerhalb des Spiels deutlich stärker in den Mittelpunkt rücken. Dort verfolgt ihr virale Videos, Influencer und aktuelle Ereignisse aus Vice City.

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Das soll sogar spielerische Auswirkungen haben. Manche Nebenmissionen werden demnach entdeckt, wenn ihr entsprechende Beiträge oder Videos auf eurem Smartphone findet.

Damit würde Rockstar soziale Medien nicht nur als satirisches Hintergrunddetail nutzen, sondern direkt in das Gameplay integrieren. Vielleicht landet damit euer nächster Bankraub ja auch auf TikTok?

Weitere Details zum Leak

Neben der lebendigeren Spielwelt nennen die Produktbeschreibungen noch weitere Funktionen. So sollt ihr jederzeit zwischen Jason und Lucia wechseln können. Auch während Missionen, um zum Beispiel größere Überfälle zu koordinieren.

Außerdem werden dynamisches Wetter, fortschrittliche Beleuchtung, natürlichere Animationen und eine noch detailliertere Version von Vice City und dem Bundesstaat Leonida erwähnt.

Wie immer gilt bei solchen Leaks Vorsicht. Weder Rockstar noch Publisher Take-Two haben die Angaben bislang bestätigt. Da jedoch zwei unterschiedliche Händler nahezu identische Beschreibungen veröffentlichten, ist zumindest denkbar, dass beide auf dieselben Vorabinformationen zurückgegriffen haben.

Welches der geleakten Features gefällt euch am besten?